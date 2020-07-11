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420913 مستفيد من خدمات المراكز الصحية بالجوف

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صحة حائل تدشن نظام الملف الطبي الإلكتروني بالمستشفى العام كمرحلة أولى

صحة حائل تدشن نظام الملف الطبي الإلكتروني بالمستشفى العام كمرحلة أولى

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صحة حائل تدشن نظام الملف الطبي الإلكتروني بالمستشفى العام كمرحلة أولى

صحة حائل تدشن نظام الملف الطبي الإلكتروني بالمستشفى العام كمرحلة أولى
http://almnatiq.net/?p=883122
المناطق - حائل
أطلقت الشؤون الصحية بمنطقة حائل نظام الملف الطبي الإلكتروني بمستشفى حائل العام كمرحلة أولية، بحضور أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عبر الاتصال المرئي.

وفي التفاصيل، بدأ إطلاق النظام بكلمة لأمير حائل، قال فيها: “بسم الله، وعلى بركة الله، نعلن إطلاق وتشغيل نظام الملف الطبي الإلكتروني بمستشفى حائل العام، الذي سيُطبَّق في 10 مستشفيات بالمنطقة، وسيتم إطلاقه تدريجيًّا ليكون نظامًا إلكترونيًّا متكاملاً. ونسأل الله التوفيق”.

وقال وزير الصحة: “نسعد اليوم بإطلاق الملف الطبي الإلكتروني بمستشفى حائل العام. وهذا المشروع سيُطبَّق في 10 مستشفيات في مدينة حائل ومحافظات حائل، وسوف يسهم في تطوير المنظومة الصحية، وتقديم خدمات صحية أفضل، ويسهم في المحافظة على البيانات الصحية، وكذلك المشاركة في البيانات بين جميع المستشفيات”.

وأكد الوزير أن النظام يقدِّم تسهيلات كثيرة للمواطنين والمقيمين في المنطقة، ويعزِّز الاستفادة من جميع الموارد الصحية المتاحة.

وتابع: أتقدم بالشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم الكامل، وتشجيعهما كلَّ ما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات الصحية في منطقة حائل. كما أشكر زملائي المبدعين في الوزارة، وكذلك في صحة حائل، على حماسهم لتطوير وتجويد الخدمة، الذين – حقيقة – أسهموا في الارتقاء بالخدمات الصحية في حائل. وختم قائلاً: “ولا يزال لدينا الكثير لأحبائنا في حائل”.

ومن جهته، أوضح المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة حائل، الدكتور حمود بن فهد الشمري، أنه بإطلاق نظام الملف الطبي الإلكتروني بمستشفى حائل العام ستكون جميع ملفات المرضى وإجراءاتهم الطبية إلكترونية بالكامل دون الحاجة للملف الإلكتروني نهائيًّا. مشيرًا إلى أن التشغيل الفعلي بدأ مساء الجمعة في مستشفى حائل العام، وخلال الأشهر القادمة -بإذن الله- ستكتمل تغطية بقية المستشفيات بالنظام، وهي: مستشفى بقعاء العام، مستشفى موقق العام، مستشفى الشملي العام، مستشفى الغزالة العام، مستشفى السليمي العام، مستشفى الحائط العام، مستشفى سميراء العام، مستشفى الشنان العام ومستشفى شراف. وفق سبق.

ورحب مواطنون بنظام الملف الطبي الإلكتروني الذي اعتبروه إنجازًا جديدًا يُضاف إلى إنجازات الصحة في حائل، ويسهم بشكل كبير في التخفيف عنهم أثناء المراجعات بين المستشفيات والمراكز الطبية في المنطقة.

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