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سمو أمير الحدود الشمالية يوّجه وحدة الحماية الأسرية بتطبيق نظام حماية الطفل بحق المتسببين في مقطع الطفلين

سمو أمير الحدود الشمالية يوّجه وحدة الحماية الأسرية بتطبيق نظام حماية الطفل بحق المتسببين في مقطع الطفلين

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سمو أمير الحدود الشمالية يوّجه وحدة الحماية الأسرية بتطبيق نظام حماية الطفل بحق المتسببين في مقطع الطفلين

سمو أمير الحدود الشمالية يوّجه وحدة الحماية الأسرية بتطبيق نظام حماية الطفل بحق المتسببين في مقطع الطفلين
http://almnatiq.net/?p=883147
المناطق _ عرعر

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة حالة الطفلين اللذين ظهرا في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد تقرير عاجل عن الحالة.
وشدد سموه على سرعة بدء أعمال وحدة الحماية الأسرية في فرع الوزارة والرفع بتوصياتها وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين.
كما وجه سموه الشؤون الصحية بالمنطقة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلين والتأكد من سلامتهما.

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