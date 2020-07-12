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غوتيريش: لا يمكن السماح للجائحة بعكس مسار التقدم في خطة التنمية المستدامة 2030

غوتيريش: لا يمكن السماح للجائحة بعكس مسار التقدم في خطة التنمية المستدامة 2030

أبرز المواد

غوتيريش: لا يمكن السماح للجائحة بعكس مسار التقدم في خطة التنمية المستدامة 2030

غوتيريش: لا يمكن السماح للجائحة بعكس مسار التقدم في خطة التنمية المستدامة 2030
http://almnatiq.net/?p=883155
المناطق - الرياض

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أنه لا يمكن السماح لجائحة كوفيد ١٩ بأن تعكس مسار التقدم الذي أُحرز نحو تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
وأوضح غوتيريش في رسالته الافتراضية أن جائحة كوفيد-19 تؤثر على الجميع، في كل مكان، ولكنها لا تؤثر على الجميع بنفس الدرجة، مبيناً أن جائحة كوفيد-19 تعمق أوجه عدم المساواة والضعف القائمة، ولا سيما بالنسبة للنساء والفتيات.
وأكد غوتيريش أن المجتمع الدولي أخذ على عاتقه، من خلال الإعلانات والاتفاقات الدولية، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، التزاماً بكفالة حصول الجميع على الرعاية الصحية، وإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الممارسات الضارة، بحلول عام 2030.

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