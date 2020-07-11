بر جدة توزع آلاف المنشورات متعددة اللغات لتوعية الجاليات بخطورة كورونا

عادل الزهراني - جدة

قدمت جمعية البر بجدة ممثلة بنادي البر التطوعي دوراً مجتمعياً هاما منذ بداية جائحة كورونا حيث ساهمت عبر مئات المتطوعين بتوعية المواطنين والجاليات بخطورة هذا الوباء وكيفية الوقاية منه منذ الأيام الأولى من عمره ، ميدانياً وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسرد عضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة الأستاذ محمد أبو ملحه عن تفاصيل حملة نادي البر التطوعي خلال الفترة الماضية والتي تمثلت بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية بتوزيع أكثر من 23 ألف بروشور وملصق توعوي بجميع اللغات على العمالة في مساكنهم والمحلات التجارية والأحياء الشعبية تبين فيه ضرورة أخذ الحيطة والحذر من كوفيد 19 وكيفية الوقاية منه ، كما قام الفريق التطوعي بالتعاون مع أمانة جدة بتوزيع آلاف الكمامات والقفازات في الأسواق التجارية وقياس درجة الحرارة للمتسوقين حفاظا على سلامة الجميع.

ولم تكتفي البر بهذا وحسب كما يؤكد أبو ملحه بل هناك تنسيق مع غرفة مكة اقتضى توزيع ما يفوق الـ5 آلاف منشور توعوي في أحياء العاصمة المقدسة ، كما وجها أكثر من 25 ألف رسالة توعوية عبر صفحاتها بالسوشال ميديا لتؤكد أن الجمعيات هي من وإلى الوطن ، وتسخر كافة قدراتها للتعاون مع الجهات الحكومية في الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين بهذا الوطن المعطاء.