هلال تبوك يباشر حادث انقلاب على طريق الوجه

تبوك _ منى الريس

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك على الرقم الموحد ( 997 ) عند الساعة 15:19 مساء أمس السبت ، بلاغ عن وقوع حادث انقلاب مركبة على طريق الوجه بأتجاه أملج .

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة تبوك نبيل العنزي انه بعد تلقي البلاغ تم توجيه فرقتين إسعافية من الهلال الأحمر بمساندة فرقة من الصحة وعند الوصول للموقع اتضح وجود ( 6 ) إصابات مابين المتوسطة والبسيطة

تم التعامل مع الإصابات طبياً ونقلهم إلى مستشفى الوجه العام ، اضافة إلى وجود حالة وفاة بالموقع رحمها الله .