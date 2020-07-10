هلال تبوك يباشر حادث انقلاب على طريق الوجه

هلال تبوك يباشر حادث انقلاب على طريق الوجه

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هلال تبوك يباشر حادث انقلاب على طريق الوجه

هلال تبوك يباشر حادث انقلاب على طريق الوجه
http://almnatiq.net/?p=883178
تبوك _ منى الريس

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك على الرقم الموحد ( 997 ) عند الساعة 15:19 مساء أمس السبت ، بلاغ عن وقوع حادث انقلاب مركبة على طريق الوجه بأتجاه أملج .
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة تبوك نبيل العنزي انه بعد تلقي البلاغ تم توجيه فرقتين إسعافية من الهلال الأحمر بمساندة فرقة من الصحة وعند الوصول للموقع اتضح وجود ( 6 ) إصابات مابين المتوسطة والبسيطة
تم التعامل مع الإصابات طبياً ونقلهم إلى مستشفى الوجه العام ، اضافة إلى وجود حالة وفاة بالموقع رحمها الله .

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