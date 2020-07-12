احدث الأخبار

فريق عمل مشترك بين “هدف” و”الاتحاد السعودي للأمن السيبراني” لمتابعة تدريب وتوظيف السعوديين في تخصصات تقنية متقدمة
أبرز المواد
 معهد روبرت كوخ: 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا
أبرز المواد
 استراليا توافق على استخدام عقار “ريمديسيفير” لعلاج المصابين بفيروس كورونا
أبرز المواد
 هلال تبوك يباشر حادث انقلاب على طريق الوجه
منطقة تبوك
 الأرصاد : سماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير
أبرز المواد
 بر جدة توزع آلاف المنشورات متعددة اللغات لتوعية الجاليات بخطورة كورونا
منطقة مكة المكرمة
 السلطات الكورية الشمالية توجه أمرا “غريبا” لجنودها
أبرز المواد
 الكشف عن “ثورة” علاجية لتحسين نظرك من المنزل
أبرز المواد
 غوتيريش: لا يمكن السماح للجائحة بعكس مسار التقدم في خطة التنمية المستدامة 2030
أبرز المواد
 الجيش الليبي: نتوقع هجوما تركيا في أي وقت وسنردع أي اعتداء
أبرز المواد
 دراسة: فيروس كورونا قد يصيب خلايا القلب ويتكاثر فيها
أبرز المواد
 ميزات وتقنيات استثنائية لنسخة “واتسآب” على “آيفون”
أبرز المواد
فريق عمل مشترك بين “هدف” و”الاتحاد السعودي للأمن السيبراني” لمتابعة تدريب وتوظيف السعوديين في تخصصات تقنية متقدمة

فريق عمل مشترك بين “هدف” و”الاتحاد السعودي للأمن السيبراني” لمتابعة تدريب وتوظيف السعوديين في تخصصات تقنية متقدمة

أبرز المواد
معهد روبرت كوخ: 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

معهد روبرت كوخ: 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

أبرز المواد
استراليا توافق على استخدام عقار “ريمديسيفير” لعلاج المصابين بفيروس كورونا

استراليا توافق على استخدام عقار “ريمديسيفير” لعلاج المصابين بفيروس كورونا

أبرز المواد
هلال تبوك يباشر حادث انقلاب على طريق الوجه

هلال تبوك يباشر حادث انقلاب على طريق الوجه

منطقة تبوك

فريق عمل مشترك بين “هدف” و”الاتحاد السعودي للأمن السيبراني” لمتابعة تدريب وتوظيف السعوديين في تخصصات تقنية متقدمة

فريق عمل مشترك بين “هدف” و”الاتحاد السعودي للأمن السيبراني” لمتابعة تدريب وتوظيف السعوديين في تخصصات تقنية متقدمة
http://almnatiq.net/?p=883187
المناطق _ الرياض

اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تشكيل فريق عمل مشترك للإشراف على تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف توظيف الكوادر الوطنية من الجنسين في 13 تخصص تقني جديد يتطلبها سوق العمل في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
ويأتي تشكيل فريق العمل، في إطار اتفاقية الدعم المبرمة بين الجهتين مؤخرا، لتدريب وتأهيل وتطوير مهارات القوى البشرية الوطنية، لشغل وظائف في القطاع الخاص، وضمان استقرارها وظيفياً بعد إتمام فترة التدريب.
وسيتولى فريق العمل المشترك، متابعة تنفيذ البرنامج التدريبي وإجراء الزيارات الميدانية، لضمان جودة التدريب وتحقيق أهدافه، إضافة إلى إعداد تقارير شهرية عن سير البرنامج في شقيه (النظري والعملي)، وذلك خلال مدة التدريب المقدرة بـ 4 أشهر.
وبموجب الاتفاقية المبرمة، سيتعين على “هدف” تقديم الدعم من خلال المشاركة في تحمل تكاليف التدريب النظري والعملي للمتدربين، في حين سيتولى “الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز” توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية في مجالات الأمن السيبراني والبرمجة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، ومتابعة استمراريتهم على رأس العمل.
وتنطلق مستهدفات الاتفاقية، من إشراك القوى الوطنية وتمكينها للعمل في التخصصات التقنية المتقدمة، سعيا لتقليص الفجوة بين الاحتياج ومتطلبات سوق العمل، بما يضمن رفع كفاءة القطاع التقني في المملكة.
ووفقا لمجالات التدريب، تضمن مجال الأمن السيبراني تنفيذ البرامج التدريبية التالية: الدورة التأسيسية للأمن السيبراني، والحماية الدفاعية، والحماية الهجومية، والبنية التحتية التقنية، والهندسة العكسية.
في حين اشتمل مجال البرمجة على تنفيذ البرامج التدريبية الآتية: برمجة واجهات الويب الأمامية ‪(Full Stack Development) والبرمجة المتكاملة ‪(NET) والبرمجة المتكاملة وتصميم تجربة وواجهات المستخدم، وبرمجة .تطبيقات الأندرويد و آي أو إس، بينما يأتي تنفيذ مجال “البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي” وفق البرامج التدريبية التالية: علم البيانات، والذكاء الاصطناعي

روابط ذات صلة

معهد روبرت كوخ: 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

معهد روبرت كوخ: 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا
استراليا توافق على استخدام عقار “ريمديسيفير” لعلاج المصابين بفيروس كورونا

استراليا توافق على استخدام عقار “ريمديسيفير” لعلاج المصابين بفيروس كورونا
الأرصاد : سماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير

الأرصاد : سماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*