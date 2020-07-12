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التعليم توقف تسرب المعلمين بكافة أشكاله حرصاً على سير العملية التعليمية

التعليم توقف تسرب المعلمين بكافة أشكاله حرصاً على سير العملية التعليمية
http://almnatiq.net/?p=883193

وفقاً لتعميم أطلعت صحيفة المناطق على صورة منه أوقفت وزارة التعليم كافة أشكال التسرب بين المعلمين للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وشمل التعميم جميع مدارس التعليم والإدارات ومكاتب التعليم، بالإضافة لمعاهد التربية الخاصة ورياض الأطفال.
وحسب ما اطلعت عليه الصحيفة فإن التعميم يشمل منع الاجازات بجميع انواعها الدراسية والاستثنائية والايفاد والابتعاث، ومنع التفريغ للتشكيلات المدرسية او الاشراف.

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