احدث الأخبار

عبدالله الفريدي .. موهبة جديدة في كرة القدم السعودية
الرياضة
 درجة الدكتوراة في جراحة المخ والأعصاب للزهراني
مجتمع المناطق
 مستشفى الملك فصيل التخصصي ضمن أكبر خمسة مراكز على مستوى العالم في جراحة “الروبوت” للقلب
أبرز المواد
 التعليم توقف تسرب المعلمين بكافة أشكاله حرصاً على سير العملية التعليمية
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أبرز المواد
 فريق عمل مشترك بين “هدف” و”الاتحاد السعودي للأمن السيبراني” لمتابعة تدريب وتوظيف السعوديين في تخصصات تقنية متقدمة
أبرز المواد
 معهد روبرت كوخ: 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا
أبرز المواد
 استراليا توافق على استخدام عقار “ريمديسيفير” لعلاج المصابين بفيروس كورونا
أبرز المواد
 هلال تبوك يباشر حادث انقلاب على طريق الوجه
منطقة تبوك
 الأرصاد : سماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير
أبرز المواد
 بر جدة توزع آلاف المنشورات متعددة اللغات لتوعية الجاليات بخطورة كورونا
منطقة مكة المكرمة
 السلطات الكورية الشمالية توجه أمرا “غريبا” لجنودها
أبرز المواد
عبدالله الفريدي .. موهبة جديدة في كرة القدم السعودية

عبدالله الفريدي .. موهبة جديدة في كرة القدم السعودية

الرياضة
درجة الدكتوراة في جراحة المخ والأعصاب للزهراني

درجة الدكتوراة في جراحة المخ والأعصاب للزهراني

مجتمع المناطق
مستشفى الملك فصيل التخصصي ضمن أكبر خمسة مراكز على مستوى العالم في جراحة “الروبوت” للقلب

مستشفى الملك فصيل التخصصي ضمن أكبر خمسة مراكز على مستوى العالم في جراحة “الروبوت” للقلب

أبرز المواد
التعليم توقف تسرب المعلمين بكافة أشكاله حرصاً على سير العملية التعليمية

التعليم توقف تسرب المعلمين بكافة أشكاله حرصاً على سير العملية التعليمية

أبرز المواد

عبدالله الفريدي .. موهبة جديدة في كرة القدم السعودية

عبدالله الفريدي .. موهبة جديدة في كرة القدم السعودية
http://almnatiq.net/?p=883204
المناطق _ حفر الباطن

أجرت صحيفة المناطق حواراً مع لاعب كرة القدم عبدالله الفريدي وهو من المواهب الصاعدة الذين يتوقع لهم مستقبل كبير في كرة القدم بحسب آراء العديد من المدربين، وكان له شرف ارتداء قميص المنتخب السعودي وتمثيله في مرحلة الناشئين.
متى كانت البداية مع كرة القدم
بدأت كرة القدم بالكويت منذ أن كان عمري 7 سنوات ولعب بفرق الحواري ثم انتقلت مع العائلة إلى محافظة حفرالباطن
من هو أو مدرب تدربت معه
الكابتن سعد المصري أول مدرب تدربت على يده في نادي الباطن السعودي
سبب محبتك لكرة القدم
عشقت كرة القدم من الطفولة منذ أن كنت أتابع عبدالعزيز العنبري لاعب الكويت وماجد عبدالله ويوسف خميس
هل التحقت بأحد الأندية السعودية
لعبت لنادي الباطن مرحلة الناشئين وتدربت مع البراعم في نادي التعاون وأشاد بي الكابتن خميس الزهراني والكابتن سعود الرديعان والكابتن بندر جعيثن
ما هي أهم مباراة شاركت بها
لعبت مع المنتخب السعودي للناشئين في معسكر اسبانيا وشاركت في كل المباريات للمنتخب وأبرزها مباراتنا الودية ضد فيال ريال الإسباني
ما هو أجمل هدف أحرزته
أجمل أهدافي كان في مباراة مع نادي الباطن ضد نادي الكوكب وكانت المباراة قوية من الجانبين لكن لم يسجل أي فريق حتى منتصف الشوط الثاني تمكنت من تسجيل الهدف وفاز الباطن في تلك المباراة بهذا الهدف.
ما هو مركزك في الملعب
صانع ألعاب ومهاجم جناح أيسر
من هو مثلك الأعلى
عالمياً مارادونا أعشق متابعة أهدافه باستمرار
من هم أبرز زملاءك في المنتخب السعودي في مرحلة الناشئين
فراس البريكان وضاري سيار ونايف الماس من النصر وحمد العبدان ومنصور البيشي من الهلال وعبدالله الحمدان من الشباب.
ما هي البطولات التي شاركت بها
البطولة الودية معسكر الإعداد للمنتخب السعودي عام 2012 في اسبانيا
من هم أبرز المدربين الوطنيين والأجانب الذين تدربت معهم
الإسباني أنطونيو، والكابتن سعود الرديعان والكابتن بندر جعيثن.

روابط ذات صلة

رياضية الدراجات الهوائية في صيف عسير تجمع بين المتعة والثقافة السياحية

رياضية الدراجات الهوائية في صيف عسير تجمع بين المتعة والثقافة السياحية
أمانة الشرقية: رصد ٢٧٦٦ مخالفة وتفتيش ٣٢٢٨٥ محلا خلال الربع الثاني من عام 2020

أمانة الشرقية: رصد ٢٧٦٦ مخالفة وتفتيش ٣٢٢٨٥ محلا خلال الربع الثاني من عام 2020
1317 متقدمًا ومتقدمة للقبول في برامج الدراسات العليا بجامعة حفر الباطن

1317 متقدمًا ومتقدمة للقبول في برامج الدراسات العليا بجامعة حفر الباطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*