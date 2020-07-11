عبدالله الفريدي .. موهبة جديدة في كرة القدم السعودية

المناطق _ حفر الباطن

أجرت صحيفة المناطق حواراً مع لاعب كرة القدم عبدالله الفريدي وهو من المواهب الصاعدة الذين يتوقع لهم مستقبل كبير في كرة القدم بحسب آراء العديد من المدربين، وكان له شرف ارتداء قميص المنتخب السعودي وتمثيله في مرحلة الناشئين.

متى كانت البداية مع كرة القدم

بدأت كرة القدم بالكويت منذ أن كان عمري 7 سنوات ولعب بفرق الحواري ثم انتقلت مع العائلة إلى محافظة حفرالباطن

من هو أو مدرب تدربت معه

الكابتن سعد المصري أول مدرب تدربت على يده في نادي الباطن السعودي

سبب محبتك لكرة القدم

عشقت كرة القدم من الطفولة منذ أن كنت أتابع عبدالعزيز العنبري لاعب الكويت وماجد عبدالله ويوسف خميس

هل التحقت بأحد الأندية السعودية

لعبت لنادي الباطن مرحلة الناشئين وتدربت مع البراعم في نادي التعاون وأشاد بي الكابتن خميس الزهراني والكابتن سعود الرديعان والكابتن بندر جعيثن

ما هي أهم مباراة شاركت بها

لعبت مع المنتخب السعودي للناشئين في معسكر اسبانيا وشاركت في كل المباريات للمنتخب وأبرزها مباراتنا الودية ضد فيال ريال الإسباني

ما هو أجمل هدف أحرزته

أجمل أهدافي كان في مباراة مع نادي الباطن ضد نادي الكوكب وكانت المباراة قوية من الجانبين لكن لم يسجل أي فريق حتى منتصف الشوط الثاني تمكنت من تسجيل الهدف وفاز الباطن في تلك المباراة بهذا الهدف.

ما هو مركزك في الملعب

صانع ألعاب ومهاجم جناح أيسر

من هو مثلك الأعلى

عالمياً مارادونا أعشق متابعة أهدافه باستمرار

من هم أبرز زملاءك في المنتخب السعودي في مرحلة الناشئين

فراس البريكان وضاري سيار ونايف الماس من النصر وحمد العبدان ومنصور البيشي من الهلال وعبدالله الحمدان من الشباب.

ما هي البطولات التي شاركت بها

البطولة الودية معسكر الإعداد للمنتخب السعودي عام 2012 في اسبانيا

من هم أبرز المدربين الوطنيين والأجانب الذين تدربت معهم

الإسباني أنطونيو، والكابتن سعود الرديعان والكابتن بندر جعيثن.