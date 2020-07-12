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العمليات الأخيرة في المنشآت النووية الإيرانية تشير إلى “انهيار أمني” في الحرس الثوري

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العمليات الأخيرة في المنشآت النووية الإيرانية تشير إلى “انهيار أمني” في الحرس الثوري

العمليات الأخيرة في المنشآت النووية الإيرانية تشير إلى “انهيار أمني” في الحرس الثوري
http://almnatiq.net/?p=883210
المناطق - الرياض

قال عدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين والأميركيين السابقين إن سلسلة العمليات الأخيرة ضد المنشآت النووية الإيرانية، التي تعمل تحت رعاية الحرس الثوري، تشير إلى “انهيار أمني” في إيران.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن منشآت إيران شهدت 7 عمليات مدمرة في الأسبوعين الماضيين، كان آخرها انفجار في منشأة نطنز للتخصيب.

ونقلت الصحيفة عن محللين أمنيين قولهم: “في السنوات من 2010 إلى 2013، حقق الحرس الثوري نجاحًا في مواجهة الاختراقات الأمنية لإسرائيل والولايات المتحدة، إلا أنه في السنوات الأخيرة كانت هناك علامات على وجود ثغرات في الطبقات الأمنية في إيران”.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فقد شوهدت أولى بوادر الانهيار الأمني قبل عامين “عندما سرقت إسرائيل وثائق البرنامج النووي الإيراني السرية من مخبأ، جنوبي طهران”.

وأضافت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن السؤال الآن هو: “إلى متى يمكن أن تستمر هذه الهجمات على برنامج إيران النووي؟ وهل من الممكن إجبار إيران على التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الأعمال؟”.

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