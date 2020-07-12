احدث الأخبار

” الضمان الصحي ” : 94% نسبة رضا المستفيدين خلال شهر يونيو
أبرز المواد
 العمليات الأخيرة في المنشآت النووية الإيرانية تشير إلى “انهيار أمني” في الحرس الثوري
أبرز المواد
 عبدالله الفريدي .. موهبة جديدة في كرة القدم السعودية
الرياضة
 دراسة على 17 مليون شخص.. هؤلاء أكثر عرضة للموت بسبب كورونا
أبرز المواد
 درجة الدكتوراة في جراحة المخ والأعصاب للزهراني
مجتمع المناطق
 مستشفى الملك فصيل التخصصي ضمن أكبر خمسة مراكز على مستوى العالم في جراحة “الروبوت” للقلب
أبرز المواد
 التعليم توقف تسرب المعلمين بكافة أشكاله حرصاً على سير العملية التعليمية
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أبرز المواد
 فريق عمل مشترك بين “هدف” و”الاتحاد السعودي للأمن السيبراني” لمتابعة تدريب وتوظيف السعوديين في تخصصات تقنية متقدمة
أبرز المواد
 معهد روبرت كوخ: 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا
أبرز المواد
 استراليا توافق على استخدام عقار “ريمديسيفير” لعلاج المصابين بفيروس كورونا
أبرز المواد
 هلال تبوك يباشر حادث انقلاب على طريق الوجه
منطقة تبوك
” الضمان الصحي ” : 94% نسبة رضا المستفيدين خلال شهر يونيو

” الضمان الصحي ” : 94% نسبة رضا المستفيدين خلال شهر يونيو

أبرز المواد
العمليات الأخيرة في المنشآت النووية الإيرانية تشير إلى “انهيار أمني” في الحرس الثوري

العمليات الأخيرة في المنشآت النووية الإيرانية تشير إلى “انهيار أمني” في الحرس الثوري

أبرز المواد
عبدالله الفريدي .. موهبة جديدة في كرة القدم السعودية

عبدالله الفريدي .. موهبة جديدة في كرة القدم السعودية

الرياضة
دراسة على 17 مليون شخص.. هؤلاء أكثر عرضة للموت بسبب كورونا

دراسة على 17 مليون شخص.. هؤلاء أكثر عرضة للموت بسبب كورونا

أبرز المواد

” الضمان الصحي ” : 94% نسبة رضا المستفيدين خلال شهر يونيو

” الضمان الصحي ” : 94% نسبة رضا المستفيدين خلال شهر يونيو
http://almnatiq.net/?p=883214
المناطق - الرياض

كشفت بيانات نشرها مجلس الضمان الصحي التعاوني عن عدد مكالمات التواصل عبر مركز خدمة العملاء الخاص تجاوزت 35,025 اتصالاً خلال شهر يونيو من هذا العام، بلغ عدد الشكاوى المستلمة من بينها 11,211 شكوى بينما سُجل عدد 5,193 مكالمة للاستفسار عن مختلف إجراءات التأمين الصحي.
وأوضح المتحدّث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك أن مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين حاز على تقييم عالي بلغ نسبة 99.63% ، بينما بلغت نسبة رضا المستفيدين 94.65% لافتاً إلى أن تنامي أعداد الشكاوى يعد مؤشراً إيجابياً يدل على مستوى تطور نظام خدمة العملاء بالمجلس، كما يوضح ارتفاع مستوى الوعى بالحقوق التأمينية لدى المؤمن لهم” .
وأضاف أن المجلس دفع بتحديثات كبيرة في هذا الصدد من خلال أتمتة إجراءات الشكاوى ودعم التحول الرقمي بما يسهم في رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي ويواكب تطلعات المستفيدين، حيث إنّ مركز خدمة العملاء أضحى يقدم خدماته للمستفيدين بثلاث لغات عربي، إنجليزي، اوردو، وبيّن المعارك أن المجلس يعمل على ترسيخ مفهوم خدمات العملاء من خلال التحديث المستمر لآليات استقبال شكاوى واستفسارات أطراف العلاقة التأمينية، حيث يشكل نظام خدمة العملاء الخاص بالمجلس نظاماً متكاملاً لخدمة جميع أطراف العلاقة التأمينية، ويمكن أطراف العلاقة التأمينية من تقديم الشكوى ومن ثم يتم التحقق منها داخليا بواسطة وحدة التحقق، ويلي ذلك دراسة الرد على الشكوى من خلال وحدة الدراسة، كما يتيح هذا النظام تسجيل كافة بيانات المكالمات الواردة لمركز الاتصال والمكالمات الصادرة أيضاً بالإضافة إلى الشكاوى والاستفسارات .
ودعا المعارك جميع المستفيدين إلى عدم التردد في التواصل مع الأمانة العامة عبر البوابة الإلكترونية:www.cchi.gov.sa والاستفادة من قنوات الاتصال المتاحة للرد على جميع التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر القنوات التالية، الرقم الموحد: 920001177، البريد
الإلكتروني:[email protected] أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيس بوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس .

روابط ذات صلة

العمليات الأخيرة في المنشآت النووية الإيرانية تشير إلى “انهيار أمني” في الحرس الثوري

العمليات الأخيرة في المنشآت النووية الإيرانية تشير إلى “انهيار أمني” في الحرس الثوري
دراسة على 17 مليون شخص.. هؤلاء أكثر عرضة للموت بسبب كورونا

دراسة على 17 مليون شخص.. هؤلاء أكثر عرضة للموت بسبب كورونا
مستشفى الملك فصيل التخصصي ضمن أكبر خمسة مراكز على مستوى العالم في جراحة “الروبوت” للقلب

مستشفى الملك فصيل التخصصي ضمن أكبر خمسة مراكز على مستوى العالم في جراحة “الروبوت” للقلب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*