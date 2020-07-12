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الدوري البرتغالي : استبعاد حارس فريق بيلينينسيس برتغالي في استراحة ما بين الشوطين

الدوري البرتغالي : استبعاد حارس فريق بيلينينسيس برتغالي في استراحة ما بين الشوطين
http://almnatiq.net/?p=883223
المناطق - الرياض

استبعد الحارس البديل لفريق بيلينينسيس البرتغالي أندري موريرا، في مباراة فريقه ضد موريرينسي أمس، خلال استراحة ما بين الشوطين ، بسبب عدم تطبيقه شروط الحجر الصحي المطلوب منه لفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت رابطة الدوري.
وأوضحت الرابطة في بيان لها أنه “خلال استراحة ما بين شوطين لقاء فريق بيلينينسيس ضد موريرينسي، تم اعطاء الأمر للاعب (موريرا) لترك أرضية الملعب بقرار من الهيئة الصحية الوطنية التي أشارت إلى أن معايير التباعد الاجتماعي والحجر الصحي لمدة 14 يومًا، لم يتم احترامها” من قبل الحارس البالغ من العمر 24 عامًا.
يذكر أن موريرا قد غاب عن المباراة السابقة لفريقه ضد بورتو ضمن منافسات الدوري المحلي، بعد ثبوت إصابة الحارس الثالث في فريقه، جواو مونتيرو، بـ”كوفيد-19″، حيث كان يتشارك مع زميله الغرفة نفسها أثناء معسكر الفريق للمباريات.
وأشارت الرابطة الى ان مستشارها الطبي والجهاز الطبي التابع لبيلينينسيس وافقا على مشاركة موريرا في مباراة الأمس، بعد خضوعه لثلاثة فحوص لكشف “كوفيد-19” جاءت نتائجها سلبية، لكن رأي الهيئة الصحية إكمال الحارس الحجر الصحي لـ14 يومًا.
واستأنف الدوري البرتغالي منافساته خلف أبواب موصدة ومع إجراءات صحية صارمة، في الثالث من يونيو الماضي، بعد تعليقها لأشهر بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

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