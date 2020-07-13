كورونا “يفتك” بالعشرات من قوات المارينز الأمريكية

المناطق - الرياض

كشف مسؤولون يابانيون عن إصابة العشرات من عناصر مشاة البحرية الأميركية “المارينز” في القواعد العسكرية الأميركية في اليابان بفيروس كورونا الجديد.

وقال المسؤولون اليابانيون في جزيرة أوكيناوا اليابانية الجنوبية، اليوم السبت، إن العشرات من أفراد قوات “المارينز” أصيبوا بـفيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد-19 في قاعدتين بالجزيرة.

وطالب المسؤولون اليابانيون بتفسير كاف من الجيش الأميركي بشأن هذا الأمر، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.

وقال مسؤولو محافظة أوكيناوا إنهم لا يستطيعون إلا أن يقولوا إنه تم اكتشاف “بضع عشرات” حالات مؤخرا، لأن الجيش الأميركي طلب عدم الكشف عن الرقم الدقيق.

وذكر المسؤولون أن التفشي وقع في قاعدة “فوتينما” الجوية التابعة لقوات المارينز و في معسكر هانسن في الجزيرة.

وقالت وسائل اعلام محلية نقلا عن مصادر لم تسمها إن نحو 60 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا.

وفي مؤتمر صحفي، قال حاكم محافظة أوكيناوا، ديني تاماكي: “سكان أوكيناوا صدموا مما قاله الجيش الأميركي لنا”.

وشكك تاماكي في تدابير الوقاية من الأمراض التي اتخذها الجيش الأميركي، وجدد مطالبته بالشفافية فيما يتعلق بأحدث التطورات.

وأضاف تاماكي إن مسؤولي أوكيناوا طلبوا من الجيش الأميركي، أمس الجمعة، الإفصاح عن عدد الحالات وتفاصيل أخرى من أجل معالجة المخاوف المتزايدة بين السكان المحليين.