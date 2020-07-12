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مجلس الأمن يمرر قرار “دخول المساعدات” إلى سوريا

مجلس الأمن يمرر قرار “دخول المساعدات” إلى سوريا
http://almnatiq.net/?p=883243
المناطق - الرياض

وافق مجلس الأمن الدولي، السبت، على دخول مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر معبر تركي واحد وذلك غداة انقضاء أجل عملية إنسانية استمرت 6 أعوام بتفويض من الأمم المتحدة.

وكانت روسيا والصين أعربتا عن رغبتهما في تقليص عدد المعابر إلى معبر واحد، وقالتا إنه يمكن وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا من داخل البلاد.

وانقسم مجلس الأمن أيضا بشأن تجديد مدة التفويض بستة أشهر أم عام. وأجاز القرار، الذي أعدته ألمانيا وبلجيكا وجرت الموافقة عليه في النهاية يوم السبت، استخدام معبر واحد لمدة عام.

وقال ديمتري بوليانسكي نائب المبعوث الروسي في الأمم المتحدة عقب التصويت “روسيا تؤيد دوما إدخال مساعدات إنسانية إلى سوريا مع الاحترام الكامل لسيادة البلاد ووحدة أراضيها وبالتنسيق مع حكومتها الشرعية. لا ينبغي تسييس هذه القضية”.

وصوت 12 بلدا بتأييد مشروع القرار بينما امتنعت جمهورية الدومينكان عن التصويت أيضا. وجاء التصويت الناجح بعد محاولتي تصويت فاشلتين على مقترحين روسيين، وتصويتين آخرين أعدتهما ألمانيا وبلجيكا استخدمت روسيا والصين حق النقض ضدهما.

واعتبرت ألمانيا وبلجيكا في بيان مشترك عقب التصويت أن “معبر حدودي واحد غير كاف لكن عدم وجود أي معبر سيثير القلق بشأن مصير المنطقة برمتها”.

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