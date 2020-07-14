الأسبوع الأول من تطبيق الضريبة .. انخفاض نشاط السوق العقارية 84.6 %

المناطق - الرياض

انخفض كما كان متوقعا نشاط السوق العقارية المحلية بصورة حادة خلال الأسبوع الماضي، وأظهرت السوق تأثرها الشديد ببدء تطبيق النسبة الجديدة لضريبة القيمة المضافة الأساسية مطلع الشهر الجاري.

وبذلك بحسب “الاقتصادية”، يسجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى 84.6 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية عند أدنى من مستوى 1.7 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال الأسبوع الأسبق عند أدنى من 10.9 مليار ريال، وهو ما سبقت الإشارة إليه في التقارير الأسبوعية الماضية، بتسارع المتعاملين والمستهلكين نحو إنهاء تنفيذ صفقاتهم العقارية قبل بداية العمل بالضريبة الجديدة، وأن نشاط السوق العقارية سيشهد تراجعا لافتا بعد التطبيق، وهو ما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية،

ويتوقع استمرار هذا المستوى من النشاط المتباطئ عدة أسابيع مقبلة، وقد يستغرق عدة أشهر أيضا، وأن مما قد يسهم في تحفيز أداء السوق العقارية مستقبلا، أن تتراجع الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية بنسب معينة تراوح بين 10 في المائة و 15 في المائة في الأجل القصير، يمكن معها اجتذاب مزيد من المتعاملين والمستهلكين، عبر تقديم خصومات سعرية تمتص أثر الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، وتأكيد أنها ستكون في الأجل المتوسط (بافتراض ثبات المتغيرات الراهنة) بحاجة أكبر إلى مزيد من الخصومات السعرية، التي تحفز بصورة أفضل طلبات الشراء من قبل كل من المتعاملين والمستهلكين على حد سواء.