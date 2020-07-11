 أمير القصيم يدشن المقر الجديد لجمعية “كبدك” ويطلق برنامج وقاية ورعاية

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد “كبدك” , بمدينة بريدة , اليوم , مقر جمعية “كبدك” الجديد بمدينة بريدة وأطلق سموه مبادرات اليوم العالمي لأمراض الكبد تحت شعار “وقاية ورعاية”, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق , ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور راشد ابا الخيل , والمدير التنفيذي لجمعية كبدك عبدالعزيز الحميد , وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية.

وزاح سموه الستار عن لوحة الافتتاح فور وصولة , وتجول سموه داخل المبنى الجديد مطلعاً على تفاصيلة والمكاتب الادارية وقاعات الاجتماعات في بيئة ادارية مناسبة وحديثة , مستمعاً سموه لشرح مفصل من قبل المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الحميد عن الجهود التي بذلتها الجمعية خلال عشر سنوات واشتملت على خدمة 425 مستفيد عبر توصل الادوية , وتحويل 4150 مريض للعيادات الاستشارية و395 مريض تم استقبالهم في العيادات , و840 مريض تم تحويلهم للمستشفيات , و1870 مريض تمت خدمتهم في المختبرات , و3700 مريض للأشعة , و550 خدمة اجتماعية قدمتها الجمعية , و390 مريض تم شفاؤهم , و1300 مستفيد من البرنامج العلاجي , و12422 مريض تم استقباله , و30 مريض تمت زراعة الكبد لهم.

عقب ذلك دشن سموه مبادرات اليوم العالمي لأمراض الكبد والمقام تحت شعار “وقاية ورعاية” , وترأس سموه اجتماع مجلس إدارة الجمعية مطلعاً على عدد من المنجزات والأعمال التي قدمتها الجمعية خلال جائحة كورونا والمشتملة على خدمة 272 مستفيد , وتقديم اعانات نقدية بقيمة 210,000 ريال , وخدمة 925 مستفيد , وعلاج 240 حالة , و42 حالة شفاء , و2 مليون ريال قدمت للمستفيدين كتكلفة دواء , و115 خدمة اجتماعية , و67 مستفيد تم تحويلهم للمختبرات , وناقش سموه خطوات البدء بتنفيذ مستشفى الكبد التابع للجمعية والذي قدم بتبرع من قبل رجل الأعمال عبدالله العثيم بقيمة 15 مليون ريال وأرض مخصصة للمستشفى.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم عن فخره واعتزازه وسعادته بما تم من منجزات وأعمال مباركة قدمتها الجمعية بتوفيق الله سبحانه ثم دعم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ والذي قدم كل غال ونفيس عندما التقيناه قبل سنوات وكان لدعمه وتشجيعه الأثر الكبير للوصول إلى ما وصلت إليه الجمعية اليوم , مشيراً سموه على أننا اليوم في مبنى جديد يحوي على بيئة ادارية ستساهم في رفع كفاءة الاداء , بالإضافة إلى احتواءه على عدد من الأدوار الخاصة بالاستثمار العائد للمستفيدين تعزيزاً للاستدامة في العمل الخيري , مبيناً سموه على أن الجمعية تتلقى تشجيع كبيراً من الخيرين أمثال رجل الأعمال عبدالله العثيم والذي ساهم في تخصيص أرض ومبلغ 15 مليون ريال للبدء بتنفيذ مشروع مستشفى الكبد , مقدماً شكره وتقديره لرجل الاعمال عبدالله العثيم على هذا الدعم الكبير للجمعية والذي ساهم في جعلها تخطو العديد من الخطوات تجاه التخصصية في العلاج.

وقال سموه : هذه المنجزات هي مفخرة للوطن ولكافة أعضاء مجلس الإدارة والمتخصصين في الكبد , وهذه الجمعية هي جمعية خيرية إنسانية خادمة لمرضى الكبد من خلال صناعة قاعدة معلومات متينة خادمة للوطن كافة , ويهمنا أن تؤدي الجمعية دورها في العمل الخيري كون ذلك العمل هو عمل انساني لا يرتبط بالعرق ولا الجنسية ولا اللون .

مبيناً سموه على أن اجتماع مجلس الادارة ناقش انشاء مستشفى الكبد وتعزيز الاتفاقيات مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الحرس الوطني , بالإضافة إلى توسيع نطاق التعاون ومذكرات التفاهم بين الجهات ذات العلاقة , مقدماً شكره لكافة أعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي للجمعية ولكافة منسوبيها لعملهم بصمت احتساباً للأجر , سائلاً المولى عز وجل أن يكتب لهم الأجر والمثوبة وأن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

وفي ختام التدشين كرم سموه جار الجمعية المواطن منصور المنصور والمشرف على المبنى صالح العييري.