أمانة القصيم تصادر (3) طن من الخضار الغير صالحة للاستهلاك

صادرت أمانة منطقة القصيم (3) طن من الخضار والفواكه خلال الأسبوع الماضي ، بعد أن كشفت فحوصات مختبر الأمانة لسلامة الأغذية تجاوزها الحد المسموح به من متبقيات المبيدات.
وكان مختبر أمانة منطقة القصيم لسلامة الاغذية قد نفذ خلال الأسبوع الماضي (30) جولة ميدانية على أسواق الخضار والفواكه، تم من خلالها سحب (224) عينة شملت الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية وكانت نسبة النتائج المطابقة منها (88.9٪) والغير مطابقة (11.1٪) ، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحق المزارع المخالفة لضمان عدم دخولها للسوق لحين التأكد من سلامة منتجاتها.
وتضمنت الجولات سحب عينات من محلات الخضار والأسواق المركزية لتطبيق الاشتراطات الصحية للمواد الغذائية ، وتم عمل إرشاد للمزارعين المخالفين بالطرق الصحيحة لرش المبيد.
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