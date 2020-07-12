أمانة القصيم تصادر (3) طن من الخضار الغير صالحة للاستهلاك

وكان مختبر أمانة منطقة القصيم لسلامة الاغذية قد نفذ خلال الأسبوع الماضي (30) جولة ميدانية على أسواق الخضار والفواكه، تم من خلالها سحب (224) عينة شملت الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية وكانت نسبة النتائج المطابقة منها (88.9٪) والغير مطابقة (11.1٪) ، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحق المزارع المخالفة لضمان عدم دخولها للسوق لحين التأكد من سلامة منتجاتها.