أمير نجران يطلع على خارطة عمليات المجاهدين بالمنطقة

المناطق - واس

استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، خارطة العمليات الأمنية لإدارة المجاهدين بالمنطقة، قدمها مدير الإدارة، عبدالله بن حبيب القحطاني.

كما اطلع سموه خلال اللقاء على تقرير إحصائي عن العمليات التي باشرتها إدارة المجاهدين، ومواقع التغطية، مشيدًا بما تحققه من إنجازات في التكامل مع القطاعات الأمنية الأخرى، وفي المساهمة الفاعلة في صون الأمن العام وحماية المقدرات.