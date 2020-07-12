مدير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك يكرم هاديه العطوي

تبوك - علي العميري

كرم المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي اليوم بمكتبة الفائزة ‏بالمسابقة الرمضانية والتي نظمتها الادارة العامة للتواصل المؤسسي على مستوى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرمضان عام 1441هـ هاديه بنت سلامه العطوي بحضور مساعد قطاع العمل طلال الخيبري .

وأوضح الحربي أن المسابقة تأتي انطلاقا من تشجيع التنافس الإيجابي بين منسوبي الوزارة من مختلف الفئات الوظيفية لخلق حالة من الابداع ورفع المستوى الفكري والثقافي بينهم، هذا وقد قدم الحربي شهادة شكره وتقديره للفائزة هادية العطوي من منسوبات منطقة تبوك نظير مشاركتها .