وزارة الحج والعمرة : خلال الساعات القادمة إعلان أسماء الحجاج غير السعوديين

المناطق - متابعات

قالت وزارة الحج والعمرة ، اليوم الأحد، إنه سيتم خلال الساعات القادمة إعلان أسماء المقيمين غير السعوديين الذين سيتمكنون من أداء مناسك الحج لهذا العام 1441هـ، حيث سيتم اختيار الأشخاص الذي تتوفر لديهم معايير الترشيح للحج لهذا العام.

يذكر أن المقيمين غير السعوديين يشكلون 70% من الحجاج هذا العام.

وسيتم الإعلان عن أسماء المرشحين الذين قُبلت طلباتهم من خلال رابط إلكتروني، كما سيتم إعلامهم من خلال رسالة نصية، تصل المرشح على رقم الجوال الذي تم تعريفه وربطه عند تقديم الطلب.

وكانت الوزارة قد أوضحت، من خلال تنويه نشرته على الرابط الإلكتروني المخصص للراغبين بأداء الحج، أن التقديم سيكون “مبدئياً” ولا يُعتبر تسجيلاً نهائياً للحج إلا بعد صدور الموافقة النهائية عليه من قبل “المسار”، بعد التأكد من استيفاء المرشح للمعايير الصحية والتنظيمية.

وأشارت الوزارة إلى أن المعايير الصحية هي المحددة الرئيسي لاختيار الحجاج، حيث سيتم اختيار المرشحين الذين لا يعانون أي أمراض مزمنة، ولديهم شهادة فحص مخبري تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج، وتتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة، ويلتزمون بالحجر الصحي قبل أداء الفريضة وبعده.

في سياق متصل، سيقتصر حجّ المواطنين السعوديين هذا الموسم الاستثنائي على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا الجديد، وسيتم اختيار هؤلاء من قاعدة بيانات المتعافين، بشرط أن تتوفر فيهم المعايير الصحية.