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الأمير خالد الفيصل يكرم الداعمين لحملة “برًا بمكة”

الأمير خالد الفيصل يكرم الداعمين لحملة “برًا بمكة”

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الأمير خالد الفيصل يكرم الداعمين لحملة “برًا بمكة”

الأمير خالد الفيصل يكرم الداعمين لحملة “برًا بمكة”
http://almnatiq.net/?p=883340
المناطق - جدة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم, الداعمين لحملة “براً بمكة” التي وجّه سموه بإطلاقها في محافظات المنطقة كافة منذ بدء جائحة كورونا.
وتأتي حملة “براً بمكة” امتداداً للأعمال الإنسانية التي وجهّ بها سمو أمير منطقة مكة المكرمة بتنفيذها في محافظات المنطقة منذ بدء انتشار الفيروس، وما صاحب ذلك من إجراءات احترازية, ومنها أمر منع التجوّل، فكانت أولى المبادرات حملة “براً بمكة” التي أسهمت في مدّ يد العون للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال اليومية , عبر تقدّيم السلال الغذائية والصحية , والدعم المادي لأكثر من نصف مليون مستفيد، فيما نفذت الحملة برنامج “إفطار مليون صائم” الذي قدّم أكثر من 5 ملايين وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك للمتأثرين وسكان الأحياء المغلقة كُلياً، كما تمّ تقديم 30 ألف هدية معايدة من سموه لرجال الأمن والأطباء والممارسين الصحيين المرابطين ميدانياً في مختلف محافظات المنطقة، وقدّمت الحملة أيضاً هديا العيد لأهالي المحافظات وإيصالها إلى منازلهم عبر برنامج ” هديتكم ” لأكثر من 12 ألف مستفيد.
وتخلل الحفل دراسة عن الحملة أعدتها جامعة الملك عبدالعزيز بجدة , حملت عنوان ” الجهود السعودية في الأزمات الإنسانية .. مبادرة براً بمكة أنموذجاً ” وتطرقت إلى دور المملكة في مجابهة كورونا وتقييم الأثر الاجتماعي للحملة والعوامل المؤثرة التي تعزز من تطبيق مثل هذه المبادرة، فيما ركزت الدراسة على عدّة محاور تمثلت في تعاون الجهات في منطقة مكة ، وتعزيز ثقافة التطوع ، والرضى المجتمعي، إضافة إلى التكافل الاجتماعي، وتعزيز المواطنة، وتلبية احتياجات المواطن والمقيم، وتحقيق الاستقرار النفسي , وتخفيف الأعباء الحياتية، وبحسب الدراسة فقد حقق وسم ” براً بمكة ” أكثر من 2 مليون و 500 ألف مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب ذلك تم عرض فيلم عن جهود القطاعات الحكومية في المنطقة تحت إشراف الإمارة منذ بدء كورونا، وتحدّث الفيلم عن الأعمال التي نفذتها القطاعات كافة خلال فترة الجائحة.

 

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