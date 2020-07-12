احدث الأخبار

أمين عسير يوقع عقد إنشاء حديقة الملك سلمان بمحايل بأكثر من 1.7 مليون ريال
منطقة عسير
 شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي دخلوا منزل مقيم واحتجزوا أسرته وسرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية
منطقة الرياض
 أمير منطقة تبوك يسلّم دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى لمشروع نيوم
منطقة تبوك
 شرطة القصيم: العثور على الشاب المتغيب بعيون الجواء
منطقة القصيم
 “التأمينات الاجتماعية”: استمرار دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا لشهر أغسطس
أبرز المواد
 متحدث الصحة: نصف الحالات الحرجة في العنايات المركزة أعمارهم 60 عاماً فأكثر، وهناك استقرار في رصد الحالات الحرجة
أبرز المواد
 الموارد البشرية : المملكة قدمت دعماً كبيراً للقطاع الخاص والعاملين فيه خلال جائحة كورونا
أبرز المواد
 أمير الشرقية: قطاع الطيران المدني شهد نمواً متسارعاً منذ بدايته قبل 70عاماً
المنطقة الشرقية
 “البيئة” تتوجه لتشمل السبخات الملحية الداخلية والساحلية بالتشجير البيئي
أبرز المواد
 وزير الإسكان يدشن تطبيق ومنصة “إتمام” لتقديم 36 خدمة إلكترونية للمطورين
أبرز المواد
 محكمة الاستئناف الجزائية تعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم سمير علي بشير
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية: تعزيز تنافسية المطارات والاستفادة من المزايا النسبية في كل منطقة
المنطقة الشرقية
أمين عسير يوقع عقد إنشاء حديقة الملك سلمان بمحايل بأكثر من 1.7 مليون ريال

أمين عسير يوقع عقد إنشاء حديقة الملك سلمان بمحايل بأكثر من 1.7 مليون ريال

منطقة عسير
شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي دخلوا منزل مقيم واحتجزوا أسرته وسرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية

شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي دخلوا منزل مقيم واحتجزوا أسرته وسرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية

منطقة الرياض
أمير منطقة تبوك يسلّم دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى لمشروع نيوم

أمير منطقة تبوك يسلّم دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى لمشروع نيوم

منطقة تبوك
شرطة القصيم: العثور على الشاب المتغيب بعيون الجواء

شرطة القصيم: العثور على الشاب المتغيب بعيون الجواء

منطقة القصيم

“البيئة” تتوجه لتشمل السبخات الملحية الداخلية والساحلية بالتشجير البيئي

“البيئة” تتوجه لتشمل السبخات الملحية الداخلية والساحلية بالتشجير البيئي
http://almnatiq.net/?p=883364
المناطق - واس

كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالقادر عن توجه إضافي لقطاع البيئة ممثلا في المركز الذي يناط به الاختصاص في تنمية الغطاء النباتي في المملكة ولجميع البيئات النباتية ومنها التوجه نحو بيئة السبخات الملحية المنتشرة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، وكذلك السبخات الداخلية في المنطقة الشمالية والقصيم والربع الخالي وغيرها من مناطق ، وذلك بتنمية الغطاء النباتي الخاص بتلك السبخات بالنباتات المحلية التي تنمو طبيعيا في السبخات، أو استزراع نباتات أخرى تتأقلم مع طبيعة تلك السبخات الملحية.
وبين العبدالقادر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وقعت سابقا مذكرة تفاهم مع عدد من الجامعات السعودية والجمعيات البيئية وبعض الجهات الإقليمية والعالمية بهدف التعاون العلمي والفني ، ومن ذلك إجراء مسوحات للسبخات الساحلية والداخلية، وتحديد خصائصها، وإجراء الدراسات والتجارب التطبيقية على أنواع من النباتات الملحية المتأقلمة مع الظروف المناخية السائدة ، ولتوطين وتطوير أنظمة الزراعة الملحية بشقيها المحصولي والحراجي من أجل المساهمة في المحافظة على استدامة النظام البيئي والزراعي وتوفير المزيد من فرص تحقيق الأمن البيئي والأمن الغذائي في المملكة.
وقال العبدالقادر “على المستوى العالمي يوجد حوالي 2000 نوع من النباتات الملحية، منها أعشاب وأشجار وشجيرات مثل أشجار الشورى (المنقروف) والقندل التي تنمو على سواحل المملكة”. مشيرا إلى أن هناك العديد من النباتات الملحية التي تسمى علمياً “الهالوفايت” halophyte plant تنمو طبيعياً في السبخات السعودية، وأظهرت خصائص بيئية واقتصادية عالية، ومنها نباتات الساليكورنيا والسويدا والأتربلكس، حيث تنتج البعض منها كتلة حيوية عالية تستخدم طازجة في إنتاج الزيوت النباتية كما أن أوراقها الفتية الغضة ذات مذاق مميز أصبح مكونا للسلطات التي تقدم في المطاعم العالمية، وأما المادة الجافة التي تنتج منها فهي تصلح كعلف واعد للماشية في ظل الطلب المتزايد للأعلاف والبحث عن مصادر بديلة أقل استهلاكاً للمياه في ظل الانخفاض الحاد في المادة العلفية التي توفرها المراعي الطبيعية في المملكة نتيجة للتدهور الذي تعرضت لها تلك المراعي خلال العقود السابقة.
وأوضح العبدالقادر أن هناك عدة طرق لإعادة استصلاح الأراضي المتملحة وتحويلها إلى أراضٍ منتجة بطرق عديدة إما بالاستخدام المتكرر لمياه البحر أو مياه الصرف الزراعي أو مياه الصرف الصحي المعالجة أو مياه الآبار المالحة بخلطها بنسب محددة أو بالتناوب وحسب المرحلة العمرية للنباتات المستهدفة ، مع ضرورة أن يتم ذلك وفق نظام ري وصرف محكم يمنع زيادة تراكم الأملاح والأيونات السامة في التربة بما ينعكس سلباً على إنتاجيتها.
ويمكن استثمار الأجزاء المناسبة من السبخات وتحويلها لأراض منتجة واستزراعها بالعديد من النباتات المحلية الملائمة أو نباتات المحاصيل الزراعية المحلية المهمة المتحملة للملوحة وللاحتياجات المائية المنخفضة بنفس الوقت مثل الذرة البيضاء والدخن ودوار الشمس والقرطم وبعض أجناس النخيل، إظافةً إلى الشجيرات العلفية ذات القيمة الغذائية العالية والمتحملة للملوحة والجفاف، مثل الروثة والفرس والضمران والرغل والقطف، إظافة للأشجار المحلية المتحملة للملوحة التي يمكن استخدامها للتشجير البيئي في محيط السبخات المالحة كالأثل، الطرفا، الغاف الخليجي وبعض أجناس أشجار الأكاسيا .

روابط ذات صلة

“التأمينات الاجتماعية”: استمرار دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا لشهر أغسطس

“التأمينات الاجتماعية”: استمرار دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا لشهر أغسطس
متحدث الصحة: نصف الحالات الحرجة في العنايات المركزة أعمارهم 60 عاماً فأكثر، وهناك استقرار في رصد الحالات الحرجة

متحدث الصحة: نصف الحالات الحرجة في العنايات المركزة أعمارهم 60 عاماً فأكثر، وهناك استقرار في رصد الحالات الحرجة
الموارد البشرية : المملكة قدمت دعماً كبيراً للقطاع الخاص والعاملين فيه خلال جائحة كورونا

الموارد البشرية : المملكة قدمت دعماً كبيراً للقطاع الخاص والعاملين فيه خلال جائحة كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*