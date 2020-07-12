احدث الأخبار

أمير منطقة تبوك يسلّم دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى لمشروع نيوم
منطقة تبوك
 شرطة القصيم: العثور على الشاب المتغيب بعيون الجواء
منطقة القصيم
 “التأمينات الاجتماعية”: استمرار دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا لشهر أغسطس
أبرز المواد
 متحدث الصحة: نصف الحالات الحرجة في العنايات المركزة أعمارهم 60 عاماً فأكثر، وهناك استقرار في رصد الحالات الحرجة
أبرز المواد
 الموارد البشرية : المملكة قدمت دعماً كبيراً للقطاع الخاص والعاملين فيه خلال جائحة كورونا
أبرز المواد
 أمير الشرقية: قطاع الطيران المدني شهد نمواً متسارعاً منذ بدايته قبل 70عاماً
المنطقة الشرقية
 “البيئة” تتوجه لتشمل السبخات الملحية الداخلية والساحلية بالتشجير البيئي
أبرز المواد
 وزير الإسكان يدشن تطبيق ومنصة “إتمام” لتقديم 36 خدمة إلكترونية للمطورين
أبرز المواد
 محكمة الاستئناف الجزائية تعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم سمير علي بشير
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية: تعزيز تنافسية المطارات والاستفادة من المزايا النسبية في كل منطقة
المنطقة الشرقية
 رويترز: الحوثيون يرضخون ويسمحون للأمم المتحدة بفحص ناقلة النفط “صافر”
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يكرم الداعمين لحملة “برًا بمكة”
منطقة مكة المكرمة
أمير منطقة تبوك يسلّم دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى لمشروع نيوم

أمير منطقة تبوك يسلّم دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى لمشروع نيوم

منطقة تبوك
شرطة القصيم: العثور على الشاب المتغيب بعيون الجواء

شرطة القصيم: العثور على الشاب المتغيب بعيون الجواء

منطقة القصيم
“التأمينات الاجتماعية”: استمرار دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا لشهر أغسطس

“التأمينات الاجتماعية”: استمرار دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا لشهر أغسطس

أبرز المواد
متحدث الصحة: نصف الحالات الحرجة في العنايات المركزة أعمارهم 60 عاماً فأكثر، وهناك استقرار في رصد الحالات الحرجة

متحدث الصحة: نصف الحالات الحرجة في العنايات المركزة أعمارهم 60 عاماً فأكثر، وهناك استقرار في رصد الحالات الحرجة

أبرز المواد

أمير منطقة تبوك يسلّم دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى لمشروع نيوم

أمير منطقة تبوك يسلّم دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى لمشروع نيوم
http://almnatiq.net/?p=883384
تبوك - علي العميري
سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بديوان الإمارة اليوم دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم.
وأكد سمو أمير المنطقة خلال تسليم التعويضات، أن الانسان السعودي يسر ويسعد بأنه مواطن في هذه البلاد الكريمة ويشعر بالاعتزاز والفخر لان ولاة أمرهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولى العهد الأمين – حفظهما الله –  نذروا أنفسهم لخدمة دينهم أولا ثم شعبهم وبلادهم، وما نقوم به هذا اليوم هو تأكيد لهذه الرعاية الكريمة
وقال سموه : أحمد الله أني كنت جزء من هذا الامر الكبير الذي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد لإنماء هذا البلد ليس عمرانياً فقط ولكن بشرياً وهذا هو المهم.
مثمناً سموه توجيهات سمو ولي العهد – حفظه الله – السابقة بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مجانية لكل من شمله التعويض سواءً في محافظة ضباء أو مدينة تبوك بالإضافة إلى تقديم عدد من الحزم الاجتماعية والاقتصادية لهم, منوهاً سموه بما امر به سمو ولي العهد حفظه الله في بداية الامر بأن التعويضات ستكون شاملة حتى للممتلكات التي لا يوجد لها صكوك وأرواق رسمية ولن يستثنى أحد , مشيراً سموه إلى ان المشروعات التي سوف تنفذ والجاري تنفيذها سوف تعود بالنفع لأسرهم  ولأبنائهم وبناتهم والمنطقة من خلال فرص الابتعاث للبنين والبنات وأعطاهم الأولوية في التوظيف وهي نعمة كبرى نحمد الله عليه.
وأضاف سموه الأمير فهد بن سلطان  : نحن الآن في اتصال مع وزارة الإسكان والداخلية لعمل تنظيم لتمكين وزارة الإسكان بمساعدة تلك الأسر في تسهيل بناء منازلهم الجديدة, وهي ستكون ملفتة مقارنة بما هو حاصل الآن , راجياً من الجميع التعاون مع أعمال اللجان الميدانية لتقرر كل أسرة مكانها ليتسنى للجهات المعنية من اكمال تسجيل أبنائهم وبناتهم في المدارس وأيضا في كشوفات وزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحية وغيرها من الأمور الحياتية, مؤكداً سموه بأن  كل أسرة سوف تجد ما يسعدها في المستقبل وما يسعد أبنائها وبناتها وهم في بلادهم وعلى أرضهم .
مشيداً سموه بمبادرات شركة نيوم والتي أطلقتها ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية لتطوير مهارات وقدرات أبناء وبنات المجتمع المحلي للحصول على فرص عمل في مشروع نيوم والشركات المشغلة والمتعاقدة معه , فيما عد سموه أن اطلق شركة نيوم لمشروع إنتاج الهيدروجين , جاء بالبشرى العظيمة ليس للمنطقة فقط ولكن لكل أبناء المملكة , لافتاً سموه إلى أن هذا المشروع امر في غاية الأهمية وسيغير منظومة ومفهوم الطاقة وهو ما نسعد ونفخر بأن يكون هذا المشروع الفريد على هذه الأرض وفي هذا البلد, مؤكداً سموه  بأنه خلال  فترة وجيزة سوف نرى نسبة كبيرة من السعوديين يقضون جزء من اوقاتهم واجازاتهم على هذا الساحل وبما توفره هذه المشاريع من مرافق وامكانيات تفوق اي مكان بالعالم , وهو امر هام جدا لاقتصاد المملكة.
مشيراً سموه إلى أن البرنامج سيستكمل صرف بقية المبالغ على دفعات متتالية وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك، وبشكل يومي وستكون جميع الأمور منتهية بإذن الله في القريب العاجل , مثنياً سموه على جهود اللجان العاملة في التعويضات والتي شارك بها مجموعة كبيرة من أبناء وبنات الوطن وقال سموه : هم يعملون ليل نهار منذ أشهر وانا فخور بهم وبما انجزوا به من مهام في عملهم.
وفي الختام دعا سموه المولى القدير ان يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يلتقي مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة

أمير تبوك يلتقي مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة
مدير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك يكرم هاديه العطوي

مدير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك يكرم هاديه العطوي
هلال تبوك يباشر حادث انقلاب على طريق الوجه

هلال تبوك يباشر حادث انقلاب على طريق الوجه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*