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شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي دخلوا منزل مقيم واحتجزوا أسرته وسرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية

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شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي دخلوا منزل مقيم واحتجزوا أسرته وسرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية

شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي دخلوا منزل مقيم واحتجزوا أسرته وسرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية
http://almnatiq.net/?p=883392
المناطق - واس

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة، تمكنت – بفضل الله -، من القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من ثمانية أشخاص (ستة مواطنين واثنين من الجنسية الأثيوبية مخالفين لنظامي الإقامة والعمل)، لتورطهم بدخول منزل مقيم بحي المنار في الرياض من خلال انتحالهم صفة رجال أمن واحتجازه وأفراد أسرته، وسرقة خزنة بها مبلغ مالي يقدر ب (2.300.000) ريال، ومصوغات ذهبية بقيمة (250.000) ريال، وقد تم القبض عليهم بإحدى الاستراحات بحي القادسية، وضبط بحوزة أحدهم مبلغ (35.000) ريال، وأربعون قطعة (مصوغات ذهبية) و (28.000) قرص امفيتامين المخدر، وقطع من مادة الحشيش المخدر، و (6) قوارير مسكر، و (15) جهاز جوال، و (3) كاميرات، وجهاز اتصال لاسلكي، و (8) أسلحة نارية متنوعة، وكمية من الأظرف النارية الفارغة، كما ضُبطت المركبة المستخدمة في الحادثة، وجرى إيقاف المتهمين جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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