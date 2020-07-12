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أمين عسير يوقع عقد إنشاء حديقة الملك سلمان بمحايل بأكثر من 1.7 مليون ريال

أمين عسير يوقع عقد إنشاء حديقة الملك سلمان بمحايل بأكثر من 1.7 مليون ريال

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أمين عسير يوقع عقد إنشاء حديقة الملك سلمان بمحايل بأكثر من 1.7 مليون ريال

أمين عسير يوقع عقد إنشاء حديقة الملك سلمان بمحايل بأكثر من 1.7 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=883394
وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة عقد استثماري من المشروعات البلدية والخدمية بمحافظة محايل عسير، بقيمة تجاوزت 1.7 مليون ريال مع إحدى الشركات المتخصصة.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن العقد الذي تم ترسيته هو لإنشاء وتشغيل حديقة الملك سلمان في المحافظة بقيمة اجمالية بلغت 1.730.000مليون ريال.
مشيرا الى ان الأمانة تهدف إلى رفع حجم استثمارات وإيرادات بلدية المحافظة وفقاً لرؤية الأمانة وتماشياً مع توجيهات وزارة الشئون البلدية والقروية والتي تهدف إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية.
منوها بأن الأمانة و كافة بلدياتها تسعى خلال الفترة الحالية إلى طرح مزيداً من المواقع الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال والتي بدورها ستسهم في رفع مستوى المنطقة الاقتصادي و الاستثماري .
من جهته بين رئيس بلدية محايل عسير سعيد علي بن حافظ بأن تلك العقود الاستثمارية تأتي استمراراً وحرصاً من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لاستكمال كافة العقود المخصصة للمشاريع الاستثمارية وإنجازها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد المواطن والمقيم منها.

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