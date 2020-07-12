قدم سموه لهم مكافآت مالية .. أمير تبوك يكرم عددًا من أفراد حرس الحدود بالمنطقة

المناطق- تبوك :

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، عددًا من أفراد حرس الحدود بالمنطقة، وقدم سموه لهم مكآفات مالية تقديرًا لما قدموه من جهود متميزة في مجال عملهم , وذلك بحضور قائد حرس الحدود في المنطقة اللواء بحري عطيه بن أحمد الزهراني.

وقدم سموه شكره للجميع على مايقومون به من تفاني وإخلاص في عملهم

معرباً سموه عن عظيم فخر واعتزاز الجميع بجهود رجال حرس الحدود في الدفاع عن حدود الوطن والحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته , منوهًا سموه بالدعم اللامحدود لقطاعات حرس الحدود بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومتابعه سمو وزير الداخلية.

من جانبه أعرب قائد حرس الحدود في المنطقة اللواء بحري عطيه بن أحمد الزهراني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة من سموه , وتقديره الدائم لرجال حرس الحدود بالمنطقة مؤكداً بان مايحققه رجال حرس الحدود من نجاحات وتميز يدفعهم لمواصلة العطاء بكل امانة واخلاص خدمة للدين ثم المليك والوطن .

