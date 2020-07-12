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نائب مدير الأمن العام يترأس الاجتماع المشترك للجهات المشاركة في الحج

نائب مدير الأمن العام يترأس الاجتماع المشترك للجهات المشاركة في الحج

أبرز المواد

نائب مدير الأمن العام يترأس الاجتماع المشترك للجهات المشاركة في الحج

نائب مدير الأمن العام يترأس الاجتماع المشترك للجهات المشاركة في الحج
http://almnatiq.net/?p=883411
المناطق - الرياض

ترأس سعادة اللواء/ زايد بن عبدالرحمن الطويان نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج بعد ظهر اليوم الأحد 21/11/1441هـ الاجتماع المشترك للجهات العسكرية و المدنية والخدمية المشاركة في حج هذا العام 1441هـ والذي عقد بمركز القيادة والسيطرة لامن الحج ويأتي هذا الاجتماع إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا – حفظة الله – لضمان وضع الخطط التنفيذية الأمنية والمرورية والمشاة وخطط تقديم الخدمات بكل أشكالها موضع التنفيذ بعقد اجتماعات وورش عمل مستمرة بمشاركة جميع الجهات الحكومية في حج هذا العام ، كما يأتي هذا الاجتماع استكمالاً وترجمة لمخرجات الاجتماع السابق الذي عقد برئاسة معالي مدير الأمن العام الأربعاء الماضي بمقر الأمن العام بمحافظة جدة . وقد استهل اللواء زايد الطويان الاجتماع بكلمة رحب فيها بكافة المجتمعين مثمناً مستوى الإعداد والجاهزيةلمختلف الجهات المشاركة في حج هذا العام الاستثنائي ، مؤكداً المضي قدماً في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله- بأن يكون حج هذا العام ناجحاً ومتناسباً مع الأعداد التي خصصت للمشاركة مقدماً شكره الجزيل لمعالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج على متابعته الدائمة ، بعدها جرى مناقشة مستفيضة لمرئيات الجهات ذات العلاقة المشاركة ، كما ركز الاجتماع على عدداً من الموضوعات الخاصة بسلامة حجاج بيت الله الحرام واستعرض عدد من المرئيات وتوظيف التقنية وسرعة الانجاز والعمل بروح الفريق الواحد وتطوير مجمل الأداء .

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