احدث الأخبار

“الإذاعة والتلفزيون” توقف بث برنامج “أمنية خضراء” وتعتذر عن الخطأ الذي ورد فيه
أبرز المواد
 من الوجهات السياحية في المملكة .. واحة الـ 3 ملايين نخلة
المنطقة الشرقية
 أمير الحدود الشمالية يتسلم تقرير فرع الموارد البشرية وهيئة حقوق الإنسان عن حالة “الطفلين” الذين ظهرا في مقطع فيديو
منطقة الحدود الشمالية
 وزير الإسكان يدشن تطبيق ومنصة “إتمام” لتقديم 36 خدمة إلكترونية للمطورين
أبرز المواد
 أرقام صادمة.. كيف أثر فيروس كورونا على اقتصاد العالم؟
أبرز المواد
 4 كتل برلمانية تونسية تتفق على سحب الثقة من الغنوشي
أبرز المواد
 الداخلية: غرامة 10 آلاف ريال لمخالفي منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بلا تصريح
أبرز المواد
 نائب مدير الأمن العام يترأس الاجتماع المشترك للجهات المشاركة في الحج
أبرز المواد
 قدم سموه لهم مكافآت مالية .. أمير تبوك يكرم عددًا من أفراد حرس الحدود بالمنطقة
منطقة تبوك
 رئيس شركة المياه الوطنية : نعمل على ادارة عدد من المشاريع التنفيذية والتشغيلية بالمنطقة بأكثر من 3.5 مليارات ريال لتطوير المنظومة المائية والبيئية
المنطقة الشرقية
 مؤسسة النقد: 8 % نمو قطاع التأمين في عام 2019م ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 37.89 مليار ريال
أبرز المواد
 أمين عسير يوقع عقد إنشاء حديقة الملك سلمان بمحايل بأكثر من 1.7 مليون ريال
منطقة عسير
“الإذاعة والتلفزيون” توقف بث برنامج “أمنية خضراء” وتعتذر عن الخطأ الذي ورد فيه

“الإذاعة والتلفزيون” توقف بث برنامج “أمنية خضراء” وتعتذر عن الخطأ الذي ورد فيه

أبرز المواد
من الوجهات السياحية في المملكة .. واحة الـ 3 ملايين نخلة

من الوجهات السياحية في المملكة .. واحة الـ 3 ملايين نخلة

المنطقة الشرقية
أمير الحدود الشمالية يتسلم تقرير فرع الموارد البشرية وهيئة حقوق الإنسان عن حالة “الطفلين” الذين ظهرا في مقطع فيديو

أمير الحدود الشمالية يتسلم تقرير فرع الموارد البشرية وهيئة حقوق الإنسان عن حالة “الطفلين” الذين ظهرا في مقطع فيديو

منطقة الحدود الشمالية
وزير الإسكان يدشن تطبيق ومنصة “إتمام” لتقديم 36 خدمة إلكترونية للمطورين

وزير الإسكان يدشن تطبيق ومنصة “إتمام” لتقديم 36 خدمة إلكترونية للمطورين

أبرز المواد

“الإذاعة والتلفزيون” توقف بث برنامج “أمنية خضراء” وتعتذر عن الخطأ الذي ورد فيه

“الإذاعة والتلفزيون” توقف بث برنامج “أمنية خضراء” وتعتذر عن الخطأ الذي ورد فيه
http://almnatiq.net/?p=883439
المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إيقاف بث برنامج “أمنية خضراء” الذي يبث على قناة SBC واعتذارها للمشاهدين عن الإساءة المنسوبة للبرنامج.

وأشارت إلى أن ما ورد في الحلقة مثار الجدل لم يكن مقصوداً ولم يكن ضمن مخطط البرنامج أو الرسائل الإعلامية فيه.

وأكدت الهيئة حرصها التام على اتباع الأنظمة في سياستها التحريرية للبرامج والالتزام بما تقدمه من محتوى بما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

وكانت إحدى حلقات البرنامج أثارت جدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم (امنية خضراء)، واعتبر البعض ما ورد فيها باباً من أبواب الشرك.

يُذكر أن مقدم البرنامج كان يدعو الأطفال إلى كتابة أمنياتهم وتعليقها في الشجرة لتحققها لهم.

روابط ذات صلة

وزير الإسكان يدشن تطبيق ومنصة “إتمام” لتقديم 36 خدمة إلكترونية للمطورين

وزير الإسكان يدشن تطبيق ومنصة “إتمام” لتقديم 36 خدمة إلكترونية للمطورين
أرقام صادمة.. كيف أثر فيروس كورونا على اقتصاد العالم؟

أرقام صادمة.. كيف أثر فيروس كورونا على اقتصاد العالم؟
4 كتل برلمانية تونسية تتفق على سحب الثقة من الغنوشي

4 كتل برلمانية تونسية تتفق على سحب الثقة من الغنوشي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*