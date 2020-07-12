“الإذاعة والتلفزيون” توقف بث برنامج “أمنية خضراء” وتعتذر عن الخطأ الذي ورد فيه

المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إيقاف بث برنامج “أمنية خضراء” الذي يبث على قناة SBC واعتذارها للمشاهدين عن الإساءة المنسوبة للبرنامج.

وأشارت إلى أن ما ورد في الحلقة مثار الجدل لم يكن مقصوداً ولم يكن ضمن مخطط البرنامج أو الرسائل الإعلامية فيه.

وأكدت الهيئة حرصها التام على اتباع الأنظمة في سياستها التحريرية للبرامج والالتزام بما تقدمه من محتوى بما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

وكانت إحدى حلقات البرنامج أثارت جدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم (امنية خضراء)، واعتبر البعض ما ورد فيها باباً من أبواب الشرك.

يُذكر أن مقدم البرنامج كان يدعو الأطفال إلى كتابة أمنياتهم وتعليقها في الشجرة لتحققها لهم.