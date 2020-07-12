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جامعة الإمام عبدالرحمن تستقبل طلبات الالتحاق غداً “الإثنين” ولمدة 5 أيام

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جامعة الإمام عبدالرحمن تستقبل طلبات الالتحاق غداً “الإثنين” ولمدة 5 أيام

http://almnatiq.net/?p=883445
المناطق - الدمام

تستقبل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل غداً الإثنين طلبات الالتحاق بالجامعة عبر بوابة القبول الإلكترونية وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الجمعة 26 ذو القعدة 1441هـ الموافق 17 يوليو 2020م، وسيكون التقديم متاحاً للطلاب والطالبات في نفس الوقت إلكترونياً دون الحاجة للمراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات للجامعة حيث أن كافة إجراءات القبول إلكترونية مرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورعبدالله آل مريح بأن الجامعة أطلقت في وقت سابق بوابة القبول الإلكترونية لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي القادم 1441/1442هـ، لتمكين المتقدمين من الاطلاع المبكر على برامج الجامعة وشروط الالتحاق والاستعداد للتقديم، كما فعّلت حملة أفُق الإلكترونية للعام الرابع على التوالي والتي تهدف إلى تعريف خريجي وخريجات المرحلة الثانوية العامة بالمسارات والكليات والتخصصات التي تقدمها الجامعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للعمادة، منوها إلى أن الجامعة عملت خلال السنوات الماضية على بناء منظومة إلكترونية متكاملة تساهم في استقبال طلبات الالتحاق بمسارات وبرامج الجامعة المختلفة للعام الجامعي القادم، وتركز على تكامل التقنية في عملية القبول والذي بدوره سيسهل إجراءات القبول على الطلاب والطالبات.

وأضاف آل مريح أنه بإمكان الطالب الدخول على بوابة القبول والاطلاع على المعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المتميزة، معرفاً حملة أفُق الإلكترونية بأنها حملة توعوية إرشادية للطلاب والطالبات الراغبين بالالتحاق بالجامعة لمساعدتهم في اختيار التخصص المناسب لقدرات وميولهم وإمكاناتهم وقدراتهم الذاتية وآلية التقديم والإجابة على كافة الاستفسارات ذات العلاقة بالقبول، ويمكن متابعة الحملة عبر حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستغرام وسناب شات عبر المعرف @IAU_AR

وختم آل مريح حديثه بالتأكيد على أن الجامعة تسخّر كل إمكانياتها البشرية والتقنية لمساعدة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم اللازم لهم على مدار الساعة خلال فترة القبول باستخدام قنوات إلكترونية متنوعة مسموعة ومرئية بشكل تزامني ولا تزامني، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والسداد والصحة والسلامة.

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