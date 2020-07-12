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محافظ البدع المكلف ينقل تعازي أمير تبوك لعائلة الزمهري

محافظ البدع المكلف ينقل تعازي أمير تبوك لعائلة الزمهري

منطقة تبوك

محافظ البدع المكلف ينقل تعازي أمير تبوك لعائلة الزمهري

محافظ البدع المكلف ينقل تعازي أمير تبوك لعائلة الزمهري
http://almnatiq.net/?p=883459
المناطق- تبوك- علي العميري:

نقل محافظ البدع المكلف إبراهيم بن عبدالرحمن النفيسه يرافقه مدير شرطة محافظة البدع النقيب مازن بن سعيد الحربي اليوم تعازي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ومواساه سموه للمواطن سويلم بن عوده الزمهري وابنه إبراهيم بن سويلم الزمهري في وفاة زوجاتهم بعد تعرضهم لحادث مروي على طريق قيال – الخريبه. سائلاً الله تعالى أن يتغمد المتوفيتين بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته، ويلهم أهلهن الصبر والسلوان.
من جهته عبر ذوي المتوفيتين عن خالص شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة على تعازيه ومواساته سائلا الله أن يجعل ذلك في موازين أعماله.

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