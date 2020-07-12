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“التعليم”: غدًا بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام “نور”

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“التعليم”: غدًا بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام “نور”

“التعليم”: غدًا بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام “نور”
http://almnatiq.net/?p=883471
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة التعليم أن غدًا الاثنين موعد بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1441/ 1442هـ من خلال نظام نور عبر الرابط الآتي: noor.moe.gov.sa/Noor⁩

ويسعى نظام نور إلي تحقيق هدف تربوي لصالح الطلاب في كل المراحل التعليمية المختلفة؛ حيث يوفر برنامجًا يسمي نور إس إم إس، وهو يقوم بدوره ببرمجة النظام الخاص بإدارة المدارس مما يسهل التواصل مع أولياء الأمور والطلاب وقت إعلان النتائج.

الجدير بالذكر أن نظام نور يعتبر من أهم البرامج التعليمية الهامة التي دشنتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، والذي يعتمد علي التكنولوجية الحديثة، ويهدف إلى تأسيس نظام معلوماتي شامل للعملية التعليمية يعتمد على أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال الإدارة التربوية الإلكترونية ويغطي جميع المدارس التي تشرف عليها الوزارة، ويوفر النظام العديد من الخدمات الإلكترونية للطالب، والمعلم، وولي الأمر، ومدير المدرسة، وصانع القرار، كما سيساهم النظام في إعداد التقارير اللازمة وتوفير المعلومات الأساسية عن العملية التربوية عند الحاجة إليها وبالكيفية المرغوب فيها.

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