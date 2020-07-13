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نشوب حريق كبير في سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية في كاليفورنيا (صور + فيديو)

نشوب حريق كبير في سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية في كاليفورنيا (صور + فيديو)
http://almnatiq.net/?p=883482
المناطق - رويترز

قالت إدارة الانقاذ من الحرائق في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الأحد، إن رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق شب على ظهر سفينة “بونهوم ريتشارد” الحربية إثر وقوع انفجار.

وأضافت إدارة الانقاذ من الحرائق أن الانفجار أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل.

وأظهرت مشاهد مصورة من مكان الحريق العديد من رجال الإطفاء يقتحمون الدخان الكثيف المتصاعد من السفينة البرمائية الراسية في قاعدة سان دييغو البحرية.

وأفادت إدارة الإطفاء على “تويتر” بأن “الانفجار أدى لإصابة واحدة على الأقل في بونهوم ريتشارد”.

وأكدت أنها تتعاون مع إدارة الإطفاء الاتحادية لمعرفة مصير كل البحارة وتطهير المنطقة.

المصدر: رويترز

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