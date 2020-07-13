برنامج خاص لنجم الأهلي.. وفلادان “مندهش” من هذا اللاعب

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بدأ اللاعب حسين المقهوي، نجم النادي الأهلي، في تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي، في إحدى العيادات المتخصصة، في جدة

ويغيب المقهوي، في الوقت الحالي، عن تدريبات النادي الأهلي، قبل أيام قليلة من استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، والمقرر في الرابع من أغسطس القادم

ووفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط”، يستهدف الأهلي، من هذا البرنامج، أن يعود المقهوي، بشكل قوي إلى التدريبات الجماعية

وفي سياق آخر، أبدى الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة فلادان ميلوفيتش، إعجابه بالجاهزية البدنية العالية التي أظهرها اللاعب البرازيلي لوكاس ليما، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم

جدير بالذكر أن ليما، وصل منذ ساعات فقط إلى جدة، عائدًا من بلاده الذي سافر إليها، خلال فترة توقف النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد