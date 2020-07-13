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مايكون يقاتل للبقاء في النصر.. “خطوة أخيرة لإنقاذ مستقبله”

مايكون يقاتل للبقاء في النصر.. “خطوة أخيرة لإنقاذ مستقبله”
http://almnatiq.net/?p=883487
المناطق_متابعات

كشفت تقارير صحفية، عن إجراء جديد من النجم البرازيلي مايكون بيريرا، قلب دفاع نادي النصر، للبقاء مع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الماضية

وفشل النصر، في التوصل إلى اتفاق مع جلطة سراي التركي، على شراء عقد مايكون، بشكل نهائي، بعد انتهاء إعارته في 30 يونيو الماضي؛ وفقًا لتقارير محلية وعالمية

ومايكون البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى نادي النصر، في يناير 2019، قادمًا من صفوف جلطة سراي التركي، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة

ووفقًا لصحيفة “الرياض”، طلب مايكون من وكيل أعماله، التواصل مع إدارة نادي جلطة سراي التركي، في محاولة لتقريب وجهات النظر مع النصر، لضمان استمراره مع فريق العاصمة السعودية

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، أعلن سحب إدارة النصر، السيارة والسكن من مايكون، بعد فشل التوصل إلى اتفاق مع جلطة سراي، لشراء اللاعب نهائيًا

وأكد المريسل، أن إدارة النصر، غير مستعدة لدفع أي ريال في اللاعب، خاصة مع كبر سنه، وأن الحل الوحيد لاستمراره، هو أن يحصل مايكون على الاستغناء الخاص به من جلطة سراي، بشكل مجاني

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