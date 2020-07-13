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شاهد.. المعلمي لمذيع “روسيا اليوم”: مجاعة اليمن تقتصر على مناطق سيطرة الحوثيين.. ولا نتعاطى مع محاكمة خاشقجي كتعاطيكم مع قضية سيمبسون

شاهد.. المعلمي لمذيع “روسيا اليوم”: مجاعة اليمن تقتصر على مناطق سيطرة الحوثيين.. ولا نتعاطى مع محاكمة خاشقجي كتعاطيكم مع قضية سيمبسون

أبرز المواد

شاهد.. المعلمي لمذيع “روسيا اليوم”: مجاعة اليمن تقتصر على مناطق سيطرة الحوثيين.. ولا نتعاطى مع محاكمة خاشقجي كتعاطيكم مع قضية سيمبسون

شاهد.. المعلمي لمذيع “روسيا اليوم”: مجاعة اليمن تقتصر على مناطق سيطرة الحوثيين.. ولا نتعاطى مع محاكمة خاشقجي كتعاطيكم مع قضية سيمبسون
http://almnatiq.net/?p=883540
المناطق - الرياض

قال السفير عبد الله المعلمي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، في لقاء مع قناة روسيا اليوم، إن المجاعة في اليمن تقتصر فقط على مناطق سيطرة الحوثيين، لأنهم يمنعون المنظمات العالمية ومنظمات الأمم المتحدة توفير المستلزمات للشعب اليمني.

وأضاف أنه بخلاف هذه المناطق، فإن بقية مناطق اليمن لا تملك هذا النوع من المشاكل، بسبب وجود قوات التخالف والجهود التي يقومون بها، مشيرا إلى أن السعودية تزود اليمن بالمعدات والمساعدات أكثر من مساعدات العالم مجتمعة.

وفيما يتعلق بمشاركة الولايات المتحدة، أوضح أنها تشارك من أجل أمن المنطقة والعالم، مبينا أن محاولات إيران لتطويق السعودية عبر سوريا ولبنان والعراق واليمن جنوبا، وحاولة ضرب معاقل إمدادات النقط التي تذهب لجميع دول العالم، هذا الوضع أسوأ بالنسبة للولايات المتحدة من تطوير إيران قنبلة نووية.

وبشأن حادثة خاشقجي، قال إن المحاكمة كانت شفافة وحضرها ممثلون من الولايات المتحدة ودول عظمى وأيضا تركيا، مضيفا “لا نتعاطى اعلاميا مع محاكمة خاشقجي كتعاطيكم مع قضية سيمبسون”.

وأخيرا بخصوص الانتخابات الأمريكية، قال: موقفنا من الانتخابات الأمريكية دائما ما يكون مع اختيار الشعب الأمريكي.

 

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