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بهدف تعزيز قيمة الاعتدال.. جامعة الملك خالد تطلق برنامج “وطننا أمانة” في نسخته الثالثة

بهدف تعزيز قيمة الاعتدال.. جامعة الملك خالد تطلق برنامج “وطننا أمانة” في نسخته الثالثة

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بهدف تعزيز قيمة الاعتدال.. جامعة الملك خالد تطلق برنامج “وطننا أمانة” في نسخته الثالثة

بهدف تعزيز قيمة الاعتدال.. جامعة الملك خالد تطلق برنامج “وطننا أمانة” في نسخته الثالثة
http://almnatiq.net/?p=883542
المناطق - عسير

أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة التوعية الفكرية اليوم النسخة الثالثة من برنامج “وطننا أمانة”، وذلك لتعزيز قيمة الاعتدال من خلال استضافة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من القيادات في المملكة.

وأوضح معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الفكري وترسيخ قيم الاعتدال في الأوساط الجامعية والمجتمعية.

ويشارك في البرنامج صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالله بن خالد آل سعود الخبير الأمني الاستراتيجي ومعالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء ومعالي الدكتور عبدالله الربيعة المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمستشار في الديوان الملكي ومعالي الدكتور حاتم المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث العلمي والابتكار وسعادة اللواء الطيار الركن عبدالله السعدون عضو مجلس الشورى وقائد كلية الملك فيصل الجوية سابقًا وسعادة العقيد الركن عبدالله الهاجري ممثل مركز الحرب الفكرية.

من جانبه أوضح المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي أن البرنامج يأتي استكمالًا للنسختين السابقتين واللتين حققتا بحمد الله نجاحًا ملموسًا لدى الفئات المستهدفة منها، مشيرًا إلى أن الوحدة تسعى ضمن الخطة التطويرية إلى توظيف جميع الإمكانات في صناعة الوعي الفكري المستمد من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى وتجسيدًا للنظام الأساسي للحكم وتحقيق رؤية ورسالة الجامعة.

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