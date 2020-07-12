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ادارة نادي النهضة تجدد عقد المدرب التونسي عفوان الغربي لموسم أخر

ادارة نادي النهضة تجدد عقد المدرب التونسي عفوان الغربي لموسم أخر

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ادارة نادي النهضة تجدد عقد المدرب التونسي عفوان الغربي لموسم أخر

ادارة نادي النهضة تجدد عقد المدرب التونسي عفوان الغربي لموسم أخر
http://almnatiq.net/?p=883544
المناطق - الدمام

جددت ادارة نادي النهضة برئاسة المهندس لطفي الدوسري عقد المدرب التونسي عفوان الغربي لموسم أخر وذلك بحضور جاسم الدوسري عضو مجلس الادارة وخليفه بن حسن مدير الفريق وعبدالله مجرشي وكيل أعمال لاعبين
ومن جهته أكد المهندس لطفي الدوسري رئيس النادي ان ادارة النادي جددت مع المدرب عفوان غربي وذلك للنتائج الإيجابية للفريق والتعامل المميز مع اللاعبين ،بالاضافة إلى الاستقرار الفني للفريق ،ومشددا. على ان توقيعنا مع المدرب ايضاً لضيق الوقت بين نهاية الموسم الحالي وبداية الموسم المقبل ومشيراً الى انه رغم العروض التى تصل للمدرب الا ان المدرب فضل عرض النهضة ،متمنيا ان نوفق في هذه المرحلة المهمة وعودة الفريق إلى مصاف الأندية الممتازة
ومن جهته قدم التونسي عفوان الغربي شكره لادارة النادي على الثقة التى تم منحي اياها الادارة واستمرار تحقيق النتائج الايجابية للفريق في الدوري ومتمنيا ان يصعد مع الفريق الى دوري كأس الامير محمد بن سلمان وإن هذا مكانه الطبيعي .
ومن جهته اشار جاسم الدوسري عضو مجلس الادارة اننا كسبنا الكابتن عفوان كخامة تدريبية شابة ومميزة ومتمنيا الصعود معه لدوري كأس الامير محمد بن سلمان

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