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أطول موجة.. “الحصيني” عن أجواء الاثنين: شديدة الحرارة وأمطار ورياح هنار

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أطول موجة.. “الحصيني” عن أجواء الاثنين: شديدة الحرارة وأمطار ورياح هنار

أطول موجة.. “الحصيني” عن أجواء الاثنين: شديدة الحرارة وأمطار ورياح هنار
http://almnatiq.net/?p=883552
المناطق_الرياض

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، أجواء من حارة إلى شديد الحرارة على معظم المناطق اليوم الاثنين، وأمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من عسير وغرب نجران واليمن وعمان، ورياح من متوسطة لشبه قوية، وأتربة على المدينة ومكة وجنوبها إلى جازان، ومتوسطة على الشرقية ونجران والباحة وعسير؛ إلا أن يصرفها الله.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع -إن شاء الله- أن تشمل الأمطار أجزاء من جنوب الشرقية نواحي الربع الخالي وأجزاء من دولة الإمارات”.

وتابع: “تنبيه، موجة الحر التي نعيشها تعتبر أطول موجة حر نعيشها هذا العام 1441هـ؛ حيث بدأت قبل أسبوع، ومتوقع أن تستمر لأسبوع آخر وربما أكثر حسب ما ترسمه نماذج الطقس”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحًا نشطة على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، نجران، مكة المكرمة، القصيم، حائل، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

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