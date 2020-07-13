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منتدى إعلامي حول مستقبل “التعاون الإسلامي”ما بعد كورونا

منتدى إعلامي حول مستقبل “التعاون الإسلامي”ما بعد كورونا
http://almnatiq.net/?p=883559
المناطق_الرياض

يُطلق اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) يوم غد الثلاثاء منتداه الإعلامي الافتراضي – عبر الاتصال المرئي – , وسيكون الضيف الرئيس, معالي أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, في حوار مفتوح مع الإعلاميين.

ويشارك في المنتدى الذي تنعقد نسخته الأولى تحت عنوان: “منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها في مرحلة ما بعد جائحة كورونا”, مندوبو الدول الأعضاء لدى المنظمة وقيادات وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية في دول “التعاون الإسلامي”.

ويبحث المنتدى أدوار ومهام المنظمة وبرامج ومشاريع التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وخطط الإصلاح في المنظمة وأجهزتها في ضوء مخرجات جلستي تطارح الأفكار للإصلاح، وتداعيات أزمة كورونا، وآليات المنظمة لتعميق التعاون والتقارب بين الشعوب الإسلامية، ورؤية المنظمة في التعاطي مع ملفات الإسلاموفوبيا والفكر المتطرف.

يُذكر أنه بالإمكان التسجيل في المنتدى من خلال الرابط: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1_8nK0PFRgKgj9dzzLROrw.

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