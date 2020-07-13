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للمرة الأولى منذ شهر مارس.. نيويورك صفر وفيات بكورونا

للمرة الأولى منذ شهر مارس.. نيويورك صفر وفيات بكورونا
http://almnatiq.net/?p=883561
المناطق_وكالات

أعلنت مدينة نيويورك، أمس الأحد، عن عدم تسجيلها آخر 24 ساعة أي وفيات جديدة بفيروس كورونا، منذ شهر مارس، وهو علامة بارزة تتزامن مع ارتفاع الإصابات بالفيروس في أجزاء أخرى من البلاد.

وأظهرت بيانات من وزارة الصحة في نيويورك، أنه لم يمت أحد بسبب الفيروس التاجي يوم السبت، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن صفر حالة وفاة جديدة في المدينة منذ 13 مارس، وفقا لتقارير متعددة.

وبلغ إجمالي المصابين بكورونا في نيويورك 215924 حالة، والوفيات 18670 حالة، وفقا لبيانات المدينة التي تم تحديثها بعد ظهر يوم الأحد.

وسجلت المدينة ذروتها من حيث الوفيات اليومية المؤكدة بالفيروس في 7 أبريل الماضي، عندما تم تسجيل 597 حالة وفاة.

ومع تقدم نيويورك وأجزاء أخرى من شمال شرقي البلاد نحو احتواء تفشي الفيروس، ارتفع المرض في أجزاء أخرى من الولايات المتحدة، وبشكل رئيسي في الجنوب والغرب.

وتجاوزت حصيلة الوفيات بكورونا في عموم الولايات المتحدة حاجزالـ137600 حالة وفاة، بينما تقترب الإصابات بالمرض في البلاد من نقطة 3.4 مليون.

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