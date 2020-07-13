الاتحاد يشتكي 3 إعلاميين بسبب أزمة فهد المولد

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أكدت تقارير صحافية أن ادارة الاتحاد قررت تقديم شكوى رسمية ضد 3 إعلاميين. بسبب تصريحاتهم المثيرة في المشكلة التي نشبت بين الإدارة واللاعب فهد المولد. والذي غادر على إثرها معسكر الاتحاد المقام في مدينة أبها

وكانت ادارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أكدت انها لا تنوي توقيع عقوبة انضباطية في حق فهد المولد. لحين عودته إلى مدينة أبها ومناقشته في أسباب مغادرته المعسكر قبل إصدار أي قرار بحقه

المولد غادر معسكر العميد في مدينة أبها. ضمن التحضيرات لاستئناف الدوري السعودي. بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة على حد زعم اللاعب ورد النادي من خلال اصدار بيانا رسميا أكد من خلاله أن المولد ليس له أي مستحقات مالية متأخرة لدى الاتحاد. وفق العقد المبرم بينهما

وأكد الاتحاد في بيانه على اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق النادي وتمنع تكرار مثل هذه التصرفات في المستقبل. مشيرًّا إلى وجود وسائل يمكن للجميع من خلالها المطالبة بحقوقهم. دون المساس بمصلحة النادي كما وصف البيان

ويستمر غياب المولد عن تدريبات الاتحاد دون وجود عذر أو مبرر قانوني وهو ما يمنح إدارة الحائلي الحق في اتخاذ عقوبات رادعة. تسندها لوائح لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم

وكان المولد قرر الرد على ادارة الاتحاد في سلسلة من التغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر أكد من خلالها انه يمتلك مستحقات مالية متأخرة تصل الى 20 مليون ريال