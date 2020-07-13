الهلال يواجه التعاون وديًّا في الظهور الأول لـ «الزعيم » بعد توقف كورونا

تأتي المباراة بمثابة اختبار قوي لمدى جاهزية لاعبي الهلال؛ لعودة النشاط الكروي بعد فترة توقف طويلة؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان لاعبو الهلال قد اكتفوا بأداء التدريبات المنزلية طيلة فترة الحجر المنزلي، غير أنهم عادوا من جديد إلى أداء التدريبات الجماعية بعد قرار استئناف الدوري السعودي.

وتركزت تدريبات الهلال في الفترة الماضية على رفع معدلات اللياقة البدنية مع الاهتمام بالنواحي الفنية، إلى جانب التركيز على الجوانب الخططية.

وتترقب جماهير الهلال لقاء فريقها أمام التعاون بشغف كبير؛ لكي تطمئن على مستواه بعد غياب طويل عن ركل الكرة؛ حيث تمني الجماهير النفس بتتويج فريقها بلقب الدوري السعودي للمحترفين، وهو اللقب الذي يبدو الزعيم مصممًا على الفوز به بتصدره جدول ترتيب الدوري، برصيد 51 نقطة، إلا أنه يتعرض لملاحقة من النصر الذي يتأخر عن الهلال بفارق ست نقاط.

وكان التدريب الذي أداه لاعبو فريق الهلال، مساء أمس، قد شهد غياب الثلاثي محمد الشلهوب وسلمان الفرج وعبدالله المعيوف؛ بسبب تعرضهم لكدمات؛ ما استلزم وجودهم في عيادة النادي.