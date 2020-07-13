«الباريستا» مهنة جديدة تجذب الشباب السعودي

بدأ الشباب السعودي يدخل مجالات في العمل لم تكن موجودة سابقًا، ومنها العمل في «الباريستا» أو تحضير القهوة بمختلف أنواعها وتفاصيلها.
وانتشر عمل الشباب السعودي في «الباريستا»، خاصة أن القهوة طقس سعودي بامتياز، لا يخلو منها منزل، وتكون حاضرة في جميع الأوقات والمناسبات.
وقال أحد العاملين في «الباريستا»: إن الشباب يرتاح أكثر في عمل يناسبهم، أو تكون طبيعة العمل مختلفة عن باقي الأعمال المعهودة، مثل «الباريستا».
وذكر التقرير المصور أن استهلاك المملكة من القهوة بلغ أكثر من 85 ألف طن سنويًّا.
يُذكر أن تقارير أوضحت، في وقت سابق، أن حجم الاستثمار في المقاهي (كوفي شوب) بالمملكة يُقدر بـ6 مليارات ريال، أما حجم العوائد فيقدر بـ3.5 مليار ريال، فيما يُقدر عدد المقاهي بالمملكة حوالي 3500 مقهى.
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