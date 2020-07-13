«الباريستا» مهنة جديدة تجذب الشباب السعودي

وانتشر عمل الشباب السعودي في «الباريستا»، خاصة أن القهوة طقس سعودي بامتياز، لا يخلو منها منزل، وتكون حاضرة في جميع الأوقات والمناسبات.

وقال أحد العاملين في «الباريستا»: إن الشباب يرتاح أكثر في عمل يناسبهم، أو تكون طبيعة العمل مختلفة عن باقي الأعمال المعهودة، مثل «الباريستا».

وقال عامل آخر: إنه عمل من قبل في مطعم لكنه لم يشعر بالمتعة، كان كل ما يفعله هو وضع الطعام على المنضدة فقط، لكن العمل في «الباريستا» به متعة وفن.

وذكر التقرير المصور أن استهلاك المملكة من القهوة بلغ أكثر من 85 ألف طن سنويًّا.

يُذكر أن تقارير أوضحت، في وقت سابق، أن حجم الاستثمار في المقاهي (كوفي شوب) بالمملكة يُقدر بـ6 مليارات ريال، أما حجم العوائد فيقدر بـ3.5 مليار ريال، فيما يُقدر عدد المقاهي بالمملكة حوالي 3500 مقهى.