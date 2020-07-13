“مسحة الفحص” تقتل طفلا بعد انكسارها داخل أنفه بمستشفى شقراء .. ووالده يطالب بالتحقيق

المناطق - الرياض

شهد مستشفى شقراء العام حادِثة مأساوية، رافقتها أحداث متسارعة، توفي إثرها طفل رضيع بعد ساعات من إجراء الفحوصات له وانكسار مسحة فحص بأنفه، فيما طالب والده بالتحقيق في الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى دخول الطفل المستشفى يشكو ارتفاع حرارته، فقرر الطاقم الطبي إجراء مسحة له، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان حيث انكسرت المسحة داخل أنفه؛ الأمر الذي اضطر إثره الأطباء لتخديره بشكل كامل لإجراء عملية استخراج المسحة من حلقه.

وروى المواطن عبدالله الجوفان، والد الطفل، تفاصيل الحادث المأساوي، مؤكدا أنه كان يرفض تخدير طفله بشكل كامل، لكن الطبيب أصر على ذلك، لافتا إلى أنه بعد العملية طلب فحص الطفل من قبل الطبيب المختص، لكن الكادر أفاد بأنه غير موجود لأنه يوم إجازة.

وأشار إلى أنه في اليوم التالي فوجئ الجميع بالطفل يفقد وعيه فجأة بسبب انسداد مجرى التنفس، وسط محاولات إنعاش متواصلة له، لافتا إلى أنه عندما وجد الحالة الصحية للطفل في تدهور طلب نقله لأحد المستشفيات المتخصصة بالرياض، ورغم الموافقة إلا أن سيارة الإسعاف تأخرت كثيرا لتعلن وفاة الطفل.

وأكد الوالد وفقا لـ”سبق”، أنه تقدم ببلاغين بالتحقيق في وفاة الطفل وسوء التعامل مع الحالة، مناشدا الوزير بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في وفاته.

وأشار إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الوزير الدكتور توفيق الربيعة للتعزية في وفاة نجله، وكذلك من مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض حسن الشهراني، مؤكدا أن الوزير وعده بمتابعة قضية طفله بنفسه.