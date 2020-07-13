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الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بتسمية معرقلي العملية الإنسانية في اليمن

الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بتسمية معرقلي العملية الإنسانية في اليمن

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الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بتسمية معرقلي العملية الإنسانية في اليمن

الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بتسمية معرقلي العملية الإنسانية في اليمن
http://almnatiq.net/?p=883606
المناطق-الرياض

دعت الحكومة اليمنية، أمس الأحد، الأمم المتحدة إلى تسمية المعرقلين للعملية الإنسانية في اليمن، متهمة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بالتسبب في حرمان الشعب اليمني من المساعدات الإغاثية.
وقال وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” ، إن “الاحصائيات التي تعكسها التقارير الأممية لمؤشرات الوضع الإنساني في اليمن أصبحت متكررة تحتاج إلى تقييم حقيقي، مقارنة بما يتم تنفيذه من مشاريع من المنظمات والدعم المقدم للحالات الإنسانية وحجم التمويلات التي تحصل عليها تلك المنظمات”.
وأضاف “في الوقت الذي تقول الأمم المتحدة إن 80% من المساعدات الإنسانية تصل عبر ميناء الحديدة، تؤكد التقارير الأممية ذاتها أن مؤشرات المجاعة ظهرت في الحديدة، وهو ما يؤكد استغلال الحوثيين لهذه المساعدات لصالح مجهودهم الحربي وتحويلها إلى غير مستحقيها”.
وطالب فتح وهو رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، المنظمات الأممية إلى “التوقف عن التشخيص المتكرر للوضع الإنساني والانتقال إلى مرحلة المعالجة والتنفيذ وتجاوز أي عوائق تعرقل مسار العملية الإغاثية”.
وحمل المسؤول الحكومي، الحوثيين “مسؤولية سوء الأوضاع الإنسانية في الحديدة والمحافظات غير المحررة”، منتقدا “صمت الأمم المتحدة حيال ذلك”.

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