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مصر تدين إطلاق مليشيا الحوثي صواريخ بالستية و طائرات “مفخخة” تجاه المملكة

مصر تدين إطلاق مليشيا الحوثي صواريخ بالستية و طائرات “مفخخة” تجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=883607
المناطق - الرياض

أدانت جمهورية مصر العربية، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ بالستية وعدد من الطائرات المفخخة بدون طيار تجاه أراضي المملكة العربية السعودية، والتي تم اعتراضها وإسقاطها من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وعبرت وزارة الخارجية فى بيان لها اليوم عن تضامن مصر الكامل ووقوفها مع المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ودعمها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها الوطني.
وجددت مصر التأكيد على أن مثل هذه الهجمات لن تؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في اليمن، مع أهمية الاستجابة لكل دعاوى وقف إطلاق النار حتى يتسنى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وذلك استنادًا إلى المرجعيات المتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦ .

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