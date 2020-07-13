محكمة التحكيم “كاس” تلغي عقوبة الإيقاف الأوروبي بحق مانشستر سيتي

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أعلنت محكمة التحكيم الرياضي “كاس” اليوم، إلغاء العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بحرمانه المشاركة في مسابقاته لموسمين على خلفية مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، مكتفية بغرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو.

ووافقت المحكمة، على الاستئناف الذي تقدم به النادي الإنجليزي، وألغت عقوبة الإيقاف، مع تخفيض الغرامة المالية التي فرضها ويفا، من 30 مليون يورو إلى 10 ملايين.

وضمن سيتي، المتوج بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز الموسمين الماضيين، التأهل إلى الموسم المقبل من مسابقة دوري الأبطال، إذ يحتل هذا الموسم المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول الذي حسم اللقب المحلي لصالحه.