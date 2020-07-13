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“جودة الحياة” يوقع اتفاقية لإنشاء أول مدرسة عالمية متخصصة في فنون الطهي بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=883615
المناطق - الرياض

وقع مركز برنامج جودة الحياة اتفاقية تعاون استراتيجية مع إحدى شركات التعليم والتطوير،للتنسيق لإنشاء أول فرع لإحدى المدارس الفرنسية العالمية المتخصصة في فنون الطهي في المملكة، بالتعاون مع هيئة فنون الطهي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة “تقديم المناهج والبرامج التعليمية للطهي في القطاع الترويحي للمواطنين ” إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030، التي يعمل مركز برنامج جودة الحياة على تنفيذها، وتهدف إلى جذب المواهب لهذا القطاع، وزيادة عدد الطهاة في المملكة ، وتطوير المطبخ السعودي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة فهد بن إبراهيم العقيل، أن هذه الخطوة تعزز الجهود التكاملية بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص في تطوير قطاع فنون الطهي وتطوير المطبخ السعودي بمعايير فندقية عالمية.
يذكر أن المركز بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية “مسك “، ابتعث العام الماضي 30 طالباً وطالبة للدراسة في مدرسة كوردون بلو العالمية في باريس، ويتوقع تخرجهم نهاية 2020م ، فيما زار معالي رئيس لجنة برنامج جودة الحياة الأستاذ أحمد الخطيب،المبتعثين العام الماضي لمتابعة مسيرتهم التحصيلية.

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