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“منشآت” تُطلق مكتبة ذكاء الرقمية لدعم المواهب الوطنية

“منشآت” تُطلق مكتبة ذكاء الرقمية لدعم المواهب الوطنية
http://almnatiq.net/?p=883618
المناطق - الرياض

أطلق مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، مكتبة ذكاء الرقمية، التي تُعد الأولى من نوعها في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بهدف دعم المواهب الوطنية وتوفير حلول ذكية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي.
ويمكن الوصول للمكتبة عبر الموقع الإلكتروني Thakaa.sa وتعد مصدر ثري لجمع البيانات وبناء الدراسات وتنفيذ المشاريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والانفوجرافيك والبيانات الرقمية، بحيث تتناسب مع مختلف المستويات من الطلاب والمبتدئين إلى روّاد الأعمال وأصحاب المنشآت في استخدام مزايا وخدمات المكتبة عن بُعد.
وتحتوي مكتبة ذكاء الرقمية على بيانات حقيقية لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب المنشآت التقنية على تطوير مهاراتهم في تحليل البيانات والكشف عن الفرص الاستثمارية الواعدة، من خلال توفير العديد المصادر التعليمية رقميًا كورش العمل، الكتيبات الارشادية، المقالات التقنية، والبيانات وغيرها من المصادر المتاحة للجميع عبر الإنترنت، كما تتميز المكتبة بدعم روّاد الأعمال والمواهب الوطنية في تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال فرص ذكاء وبرنامج “روّاد ذكاء” المتخصص في تطوير الفرص ودعم المشاريع الناشئة.
مما يذكر أن مركز ذكاء يُعد أول مركز أنشئ في المملكة لدعم رواد الأعمال في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وخصص المركز العديد من الخدمات منها مكتبة ذكاء التي تقدّم جلسات استشارية وكتيبات ارشادية وورش عمل وغيرها من الخدمات المختصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتقنيات الحديثة.

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