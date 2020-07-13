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الدوري الإيطالي.. أتالانتا لوصافة مؤقتة في افتتاح الجولة الـ 33

الدوري الإيطالي.. أتالانتا لوصافة مؤقتة في افتتاح الجولة الـ 33

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الدوري الإيطالي.. أتالانتا لوصافة مؤقتة في افتتاح الجولة الـ 33

الدوري الإيطالي.. أتالانتا لوصافة مؤقتة في افتتاح الجولة الـ 33
http://almnatiq.net/?p=883620
المناطق - الرياض

 

يدخل أتالانتا مباراته أمام ضيفه بريشيا في افتتاح المرحلة الـ 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم غدًا، للحصول على المركز الثاني مؤقتًا وملاحقة يوفنتوس ولاتسيو صاحبي الصدارة والوصافة.
واقترب الفريق من تحقيق فوز ثمين على يوفنتوس في المرحلة السابقة، كان ليتيح له الانفراد بالمركز الثاني ويضعه على بعد ست نقاط من بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية، قبل ست مراحل من النهاية، إلا أن ركلتي الجزاء التي سجلهما البرتغالي كريستيانو رونالدو، حرمتا أتالانتا المتألق هذا الموسم من فوز أول في يوفنتوس منذ عام 1989، لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي 2-2، ليبقي أتالانتا في المركز الثالث وبفارق تسع نقاط خلف يوفنتوس ونقطة عن لاتسيو، متقدمًا بنقطتين عن انترميلان الذي يخوض مساء اليوم مباراته مع ضيفه تورينو في ختام المرحلة الـ 32.
وسبق أن تفوق أتالانتا على بريشيا، في اللقاء الأول الذي جمعهما في نوفمبر الماضي بنتيجة 0-3.
وفي أبرز مباريات المرحلة يلتقي يوفنتوس بعد غد مضيفه ساوولو الفائز على لاتسيو في المرحلة السابقة الذي لم يخسر في مبارياته الست الأخيرة، فيما يحل لاتسيو الذي خسر مبارياته الثلاث الاخيرة، ضيفًا على أودينيزي في اليوم ذاته.
ويلتقي ميلان الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم منذ الاستئناف، فريق بارما، بينما يلعب فريق نابولي مع مضيفه بولونيا.
ويواجه روما الخامس ضيفه فيرونا فيما تختتم المرحلة بلقاء انترميلان مع مضيفه سبال آخر الترتيب يوم الخميس القادم.

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