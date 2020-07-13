تسريب حصري جديد للشيخ مالك الحمود الصباح وهو يتآمر مع معمر القذافي ضد المملكة

المناطق-الرياض

كشف المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، عن تسريبات جديدة من خيمة القذافي تخص هذه المرة الشيخ مالك الحمود الصباح.

وقال الهيل، في تغريدة له عن التسجيلات الجديدة “تعمدت عدم ذكر اسمه بالأمس حتى تمتصون الصدمة وترون كيف أن علاقته مع القذافي تعدت عملية التخابر فوصلت إلى التجنيد وأكبر من ذلك؛ ناهيك أنه فتح باب القذافي لمعظم الإخوان والحاقدين على الكويت والسعودية”.

وأشار الهيل، إلى أنه سيكشف عن المزيد من التسجيلات المقبلة التي ستكون أشد صدمة وما خفي أعظم.